Record de Guinness Book. 5,2 milioane km cu un Volvo

Volvo P1800S, an de fabricație 1966, este automobilul care a parcurs cei mai mulți kilometri din istoria industriei auto cu același șofer la volan.

Guinness Book a omologat recordul pentru mașina cumpărată de Irvin Gordon în 30 iunie 1966, cu 4.150 de dolari. Suma era serioasă la vremea aceea și reprezenta salariu mediu pe un an în SUA. Irvin Gordon parcurgea anual o distanță cuprinsă între 140.000 și 160.000 de kilometri. Mașina a fost folosită odată și pentru o călătorie lungă, de 45 de ore, între New York și Vancouver. Acela este cel mai lung drum parcurs de Gordon cu al său Volvo, distanța totală fiind de 4.800 de kilometri. Chiar dacă are 5,2 milioane km, P1800S are motorul și cutia de viteze originale. A fost construit în 6.000 de exemplare, are 115 cai putere și atinge o viteză maximă de 175 km/h.