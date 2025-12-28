Avertizare meteo imediată de vreme severă! Cod ROȘU. Iată lista localităților afectate

COD : ROSU



Valabil de la : 28-12-2025 ora 17:00 până la : 28-12-2025 ora 23:00

In zona : Județul Alba , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de 0.

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 28-12-2025 ora 17:00 până la : 28-12-2025 ora 23:00

In zona : Zona de munte a județului Alba , respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți;

Se vor semnala : Vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 m.

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 28-12-2025 ora 11:00 până la : 28-12-2025 ora 17:00

In zona : Zona de munte a județului Alba , respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți;

Se vor semnala : Vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 m.

COD : ROSU



Valabil de la : 28-12-2025 ora 11:00 până la : 28-12-2025 ora 17:00

In zona : Județul Alba , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de 0.

Viscol puternic. Nu se mai urcă de la Novaci la Rânca

UPDATE: Din cauza condițiilor meteo, cod roșu de viscol, este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă, potrivit DRDP Craiova.

Drumarii fac un apel către turiști: „Dacă doriți să coborâți în această seară, vă rugăm să o faceți acum! În cazul închiderii drumului circulația rutieră se va relua dupa îndepărtarea efectelor codului roșu, cel mai probabil, mâine, 29.12.2025, în a doua parte a zilei”.

Știre inițială: Este viscol puternic în zona Transalpina, duminică seara. Nu mai este permisă urcarea pe DN 67C, de la Novaci la Rânca.

ISU Gorj transmite că pe DN 67C Rânca este viscol extrem, astfel că nu se mai permite urcarea dinspre Novaci.

La ora transmiterii știrii, se asigură doar coborârea autovehiculelor din stațiune, dirijat în spatele utilajelor.

În cursul dimineții, poliția a instituit filtru la km 16 și era permis accesul doar cu tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante.

Viscolul antrenează zăpada din decor pe partea carosabilă. Vizibilitatea este redusă pe DN 67C spre Rânca. Pe carosabil se formează suluri de zăpadă care îngreunează circulația. Condițiile meteo sunt foarte dificile.