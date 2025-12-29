Sistemul de sănătate riscă din nou să rămână fără medici

După lansarea mesajului de protest al medicilor, membrii guvernului au promis că vor găsi fondurile necesare funcționării sistemului, dar multe dintre probleme rămân nerezolvate. Medicii avertizează că tratamentele în ambulatoriu, care rezolvă până la 80% din cazurile medicale din România, cu costuri mici și fără a aglomera spitalele, ar putea să nu mai existe, dacă nu se vor aloca suficienți bani.

Problema a apărut pe 23 decembrie 2025, când s-au tăiat banii pentru ambulatoriu fără o consultare reală cu reprezentanții asociațiilor profesionale. La ambulatoriu ajung bătrânii cu boli cronice, copiii care au nevoie de controale medicale, sunt diagnosticați pacienții înainte să ajungă la Urgențe. Toate guvernele din ultimii ani au promis că banii se vor da anul viitor, dar de la o promisiune la alta s-a mai redus din suma promisă inițial.

Medicii care lucrează în ambulatoriu au acuzat Guvernul Bolojan că împinge acest sector spre colaps, iar „cadoul” de Moș Crăciun pentru pacienți aduce închiderea celor mai multe cabinete medicale care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

„Medicii vor refuza să mai semneze contracte cu Casa de Asigurări, programările se vor face doar contra cost, cei fără bani vor fi trimiși la UPU, iar în perioada sărbătorilor - aproape o lună, cel puțin până pe 12 ianuarie - ambulatoriul nu va funcționa, iar orice problemă de sănătate se va rezolva fie la Urgențe - în 10-15 ore, dacă ai noroc - fie cu bani din buzunar”, anunța APMA, pe 23 decembrie. Până seara, ministrul Sănătății a scris pe Facebook un mesaj pentru protestatari, cu promisiunea că banii se vor aloca, de la 1 ianuarie.

Și reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate a postat un mesaj similar. „Pentru medicii din ambulatoriul de specialitate am un singur mesaj pentru această seară (noapte): cuvântul dat este cuvânt respectat!

De la 1 ianuarie 2026, valoarea punctului per serviciu în ambulatoriul de specialitate va fi de 6,5 lei, iar de la 1 ianuarie 2027 va creşte la 8 lei.

Împreună cu Ministerul Sănătății vom face, în zilele rămase din acest an, corecțiile necesare şi pentru medicina de familie, astfel încât tot ceea ce am discutat/agreat/negociat sǎ devină realitate.

Crăciun fericit!”, a fost mesajul transmis medicilor din ambulatoriu.

Corecția se așteaptă în cursul zilei de astăzi, oficial, dar valoarea alocată nu este cea promisă inițial și problemele sistemului nu se vor rezolva doar cu această primă alocare bugetară.

Au amenințat cu plecarea din țară

Asociația atrage atenția asupra faptului că în sistemul ambulatoriu lucrează un sfert din totalul medicilor din România. Acestora li s-a promis că vor fi alocate fondurile necesare pentru funcționarea în condiții optime a acestui sector, dar Guvernul era pe cale să mai proroge încă o dată aplicarea legii, pentru anul viitor, pe fondul austerității.

„Suntem considerați hoți, inutili, dispensabili. Putem pleca. Pacienții sunt singurii care nu pot” - spun medicii din ambulatoriu, amintind că ultima oară când Guvernul a promis că alocă fondurile pentru acest sector a fost în vara acestui an, nedreptatea făcută de stat fiind recunoscută de ultimii trei miniștri ai Sănătății și de premierul Ilie Bolojan.

„Ei știu că ambulatoriul se scufundă din lipsă de finanțare. Ei știu că pacienții nu vor mai avea unde să meargă să se trateze de bolile grave care depășesc medicul de familie și care riscă să blocheze spitalele. Ei știu că medicii vor începe din nou să părăsească țara. Dar nu îi interesează. Nu îi interesează de noi, nu îi interesează de voi. De un an de zile suntem demonizați, atacați, arătați cu degetul. Nu contează munca pe care o facem. Nu contează câți pacienți tratăm noi. Dacă ne arată cu degetul, vă duceți după fentă. Și nu îi mai vedeți pe ei. Care nu fac nimic. Nu au rezolvat nimic. Îi interesează doar să își păstreze privilegiile”, spun medicii din APMA.

Prorogarea legii punctului în ambulatoriu

Negocierile pentru alocarea banilor se poartă din luna iulie, când Executivul a promis că punctul în ambulatoriu va crește de la 1 august la 8 lei. Apoi, medicilor li s-a spus că punctul va fi 6,5, din luna octombrie și 8 din ianuarie, dar a intervenit o lege pe care Guvernul și-a asumat răspunderea și care a trecut de Curtea Constituțională, prin care punctul e stabilit la 6,5 în 2026 și 8 în 2027. Dar și această lege se putea proroga, dacă medicii nu amenințau că opresc activitatea și pleacă din țară.

În afară de creșterea punctului pentru ambulatoriu, au rămas și alte promisiuni nerespectate de actualul guvern.

„Taxele au crescut deja. Și vor crește din nou. Mai mult decât putem duce. Așa că, domnule prim-ministru, domnule ministru de Finanțe, domnule ministru al Sănătății, ce faceți, ne-ați mințit din nou? Unde sunt reducerile de cheltuieli ale statului? Unde sunt reducerile de pensii speciale? Unde e tot ce ați promis de 6 luni? Probabil că în timpul serilor din ultimul an ați făcut medicina la seral. Poate că domnul ministru și-a isprăvit în sfârșit studiile medicale. Pentru că voi va trebui să îngrijiți bolnavii din România. Noi suntem hoți, escroci, inutili. Suntem dispensabili. Putem pleca. Pacienții sunt simulanți care nu vor să muncească”, a transmis APMA.

Nu doar medicii din ambulatoriu se confruntă cu problema alocării fondurilor, ci și cadrele medicale din spitale, mai ales cei care fac gărzi, dar și medicii de familie. Plecarea din sistem și din țară a medicilor și a asistenților medicali ar putea crea probleme foarte grave în sistemul de Sănătate, iar pacienții români sunt puși astfel în pericol.

Profesioniștii români sunt așteptați în străinătate

În timp ce România nu reușește să asigure o finanțare adecvată pentru sistemul medical de stat, descurajând cadrele medicale care ar dori să intre în sistem, alte țări europene oferă salarii mult mai mari decât cele din țara noastră și condiții de lucru mult mai bune, încurajând profesioniștii și proaspeții absolvenți să emigreze, pentru a lucra în străinătate.

Fenomenul acesta a fost vizibil încă din anul 2010, după declanșarea crizei economice, când fostul președinte al României Traian Băsescu le-a recomandat medicilor să plece din țară.

„Să nu mai facem o dramă din faptul că ne pleacă medicii din țară. Cel mai mare obiectiv al României a fost liberalizarea forţei de muncă. Dreptul nostru de a pleca unde ne este mai bine. Unde munca ne este corect răsplătită. În momentul de faţă, statul român nu poate să îşi plătească medicii, profesorii cum ar merita să îi plătească, dar nu poate să îi plătească, asta este realitatea”, declara fostul șef al statului, în august 2010, la o emisiune de la postul național de televiziune.

De atunci trenează problemele medicilor și ale personalului auxiliar din sistemul medical al României, pe care niciun guvern din ultimii 15 ani nu reușește să le rezolve. Proteste și amenințări cu încetarea activității au venit frecvent, în ultimii ani, mai ales din partea medicilor care asigură gărzile în spitale, dar și din partea medicilor de familie, iar noul context al austerității ar putea declanșa un nou val de proteste în toate aceste sectoare de activitate, începând din ianuarie 2026.