Test extrem cu mașina electrică: Cum se comportă Opel Frontera la -7 grade

Iar iarna, cu adevărat iarna, nu cea blândă, ci iarna cu ger, este momentul în care orice vehicul electric este pus la încercare. Mai ales dacă vrei să te aventurezi pe autostradă. Sub pragul de –4 grade Celsius, lucrurile încep să se schimbe vizibil, iar cifrele din bord capătă un cu totul alt sens. Un test extrem pentru o electrică, iar actorul a fost Opel Frontera cu motorul de 113 cai putere și bateria de 44 kWh.

Astăzi vom vorbi despre cum se comportă o mașină electrică în condiții de iarnă, mai ales la temperaturi care scad sub –4 °C, pentru că acolo se află punctul critic al unei mașini electrice. Am avut ocazia să am de-a face cu o motorizare pe care am mai testat-o și în luna octombrie, când afară era cald și plăcut. De această dată însă, testul a avut loc în condiții de ger, la temperaturi care au ajuns la –7 °C. Motorizarea și bateria de pe Opel Frontera Electric a fost identică cu cea de pe Citroën ë-C3 Aircross, fratele apropiat din grupul Stellantis al lui Opel Frontera. Practic, vorbim despre o platformă identică și un gabarit foarte apropiat. Doar anotimpul a fost altul. Dacă în toamnă am avut o autonomie reală mai mare decât cea indicată la plecare - aproape 300 km față de 276 km cât indica mașina - de această dată am fost surprins să văd că autonomia a scăzut aproape la jumătate. Voi explica exact cum s-a întâmplat acest lucru. Surprizele nu au întârziat să apară nici la condusul urban, în Capitală. În momentul în care am preluat mașina din zona Militari, autonomia indicată în bord era de 273 km, la o capacitate a bateriei de 98% și o temperatură exterioară de –2 °C. După ce am parcurs doar 7 km în condiții de trafic urban, capacitatea bateriei a scăzut la 91%, iar autonomia a coborât de la 273 km la 253 km. Practic, am parcurs 7 km, dar am „pierdut” aproximativ 20 km de autonomie și 83% baterie. A doua zi dimineață, temperatura a coborât la –7 °C. Mașina rămăsese peste noapte cu o autonomie de aproximativ 240 km, însă dimineața, fără să fie deplasată, autonomia afișată a scăzut brusc la circa 208 km, doar pentru că temperatura a coborât de la –2 °C la –7 °C și bateria a trebuit încălzită până la temperatura optimă de funcționare.

Aventura pe A1

După ce am pornit la drum, în direcția ieșirii spre Autostrada A1, pentru a merge spre Pitești, am observat că autonomia a continuat să scadă rapid, ajungând la aproximativ 143 km. În aceste condiții, m-am aventurat pe autostradă, cu o temperatură exterioară de –6 °C. Am ajuns destul de greu la Pitești, mergând încet și fiind foarte atent la consumatori: încălzirea în scaune, încălzirea în volan, iar climatizarea din habitaclu setată la minimum. Nu neapărat pentru o economie spectaculoasă de energie, dar cel puțin la nivel psihologic îți dă senzația că poți câștiga câțiva kilometri în plus. Am reușit să ajung la Pitești cu bateria la 29%. Acolo am încărcat la o stație de mare putere, de 300 kW, însă limitată de mașină la aproximativ 70 kW. Am încărcat timp de 44 de minute, iar bateria a crescut de la 29% la 81%. Pentru această încărcare am plătit fix 60 de lei direct cu cardul. Curentul de încărcare a fost de circa 60 A, la o tensiune de 342 V. Practic, mașina a primit 22,23 kWh, iar autonomia a crescut la 208 km. Dacă tragem linie și facem calculele, rezultatul este foarte clar: autonomia indicată inițial de 273 km se transformă, în condiții de temperaturi scăzute, între –4 °C și –7 °C, într-o autonomie reală de aproximativ 160 km pentru un „plin” al bateriei de 44 kWh. Aceeași baterie, același motor, condus în condiții similare, oferă în sezonul de toamnă o autonomie de aproape 300 km. Practic, autonomia aproape se dublează în condiții de temperaturi favorabile. Concluzia nu este că mașina electrică nu este fezabilă iarna sau că nu este o soluție bună, dar, atunci când circuli în condiții de iarnă, trebuie să-ți iei anumite precauții: să știi când și unde încarci, să-ți planifici traseele și opririle. Timpul de așteptare nu este foarte mare în contextul infrastructurii actuale - 40 de minute pentru a încărca aproximativ 50% din baterie - dar nici neglijabil, mai ales iarna, când bateria nu este în condiții ideale.

Senzația la volan

Dincolo de cifrele de autonomie și de impactul clar al temperaturilor scăzute, Opel Frontera Electric își arată personalitatea reală în modul în care se conduce și în felul în care îți face viața mai ușoară la bord. Poziția la volan este una dintre primele calități care ies în evidență. Frontera Electric oferă o poziție de condus înaltă, tipică unui SUV, care îți dă senzația de control și siguranță, mai ales în oraș și pe drumuri aglomerate. Vizibilitatea este foarte bună în toate direcțiile, iar senzația de „a fi deasupra traficului” contează, mai ales în condiții dificile, cum sunt cele de iarnă, când carosabilul, vizibilitatea și reacțiile celorlalți participanți la trafic pot deveni imprevizibile. Din punct de vedere dinamic, Opel Frontera Electric nu este o mașină sport și nici nu încearcă să fie. Cu o accelerație 0–100 km/h de peste 12 secunde, performanțele sunt corecte pentru segment, dar ceea ce contează cu adevărat este modul în care livrarea cuplului electric face mașina plăcută în utilizarea zilnică. Reprizele la viteze mici și medii sunt suficiente pentru oraș, iar răspunsul prompt la accelerație oferă un sentiment de control, chiar și atunci când autonomia trebuie gestionată cu atenție. Suspensia este setată mai degrabă pentru confort decât pentru sportivitate, absorbind bine denivelările și imperfecțiunile drumului, inclusiv pe asfalt rece sau degradat. Direcția este ușoară, dar suficient de precisă, iar ansamblul transmite o senzație generală de siguranță și stabilitate, nu de nervozitate.

Sigur și precis

Frontera Electric vine cu un pachet de sisteme de siguranță care îl aliniază fără complexe la standardele actuale ale segmentului. Mașina este echipată cu frânare automată de urgență, activă atât în oraș, cât și în afara lui, cu alertă de coliziune frontală și cu asistență activă la menținerea benzii de rulare, intervențiile fiind discrete, dar eficiente. Recunoașterea extinsă a semnelor de circulație și sistemul de monitorizare a atenției șoferului completează senzația că Frontera este atentă cu ocupanții săi, mai ales în condiții dificile, cum sunt cele de iarnă, când oboseala și carosabilul alunecos pot deveni factori de risc. La toate acestea se adaugă sistemele clasice, dar esențiale, precum ABS, ESP, controlul tracțiunii și asistența la plecarea în rampă, care își dovedesc utilitatea mai ales pe drumuri reci, ude sau înghețate. Farurile ECO LED vin la pachet cu un control automat al fazei lungi.

Comod și spațios

La interior, Opel a mers pe o abordare pragmatică, fără artificii inutile. Bordul este aerisit, bine organizat, iar comenzile sunt plasate logic, acolo unde te aștepți să fie. Instrumentarul de bord digital de 10 inchi oferă informațiile esențiale într-un mod clar și ușor de citit, inclusiv datele legate de consum, autonomie și funcționarea sistemelor de asistență. Ecranul central tactil, tot de 10 inchi, integrează funcțiile de infotainment și navigație într-o manieră intuitivă, fără a încărca inutil interfața. Confortul este unul dintre punctele forte ale lui Frontera Electric, iar acest lucru se simte cu atât mai mult în sezonul rece. Scaunele față încălzite, cu suport lombar, sunt bine conturate și oferă o poziție relaxantă chiar și pe drumuri mai lungi. Volanul încălzit și parbrizul încălzit nu sunt simple dotări de confort, ci elemente care, iarna, fac diferența dintre o experiență plăcută și una obositoare. Climatizarea automată își face treaba eficient, iar izolarea fonică bună contribuie la senzația de calm specifică mașinilor electrice. Materialele folosite la interior nu încearcă să impresioneze prin lux ostentativ, dar transmit o senzație de soliditate și durabilitate. Tapițeria textilă în combinație de negru și gri este practică și ușor de întreținut, iar calitatea asamblării este bună, fără zgomote sau senzații de fragilitate, chiar și pe drumuri mai denivelate. Bancheta spate rabatabilă fracționat și portbagajul generos de 460 de litri permit transportul bagajelor fără compromisuri majore, iar detalii precum cotiera centrală cu spațiu de depozitare sau încărcătorul wireless pentru telefon completează senzația de automobil gândit pentru viața reală, nu doar pentru cifrele din broșură. Prețul cu TVA fără a lua în calcul tichetul Rabla plus este de 29.460 de euro.

Cu 120 de lei poți face un plin care toamna te duce 300 km, iar pe ger doar 160 km

- 44 de minute, încărcarea de la 29% la 81% a bateriei

12.1 secunde până la sută

140 km/h viteza maximă

Dezavantaje

dependentă de vreme

autonomie scăzută pe ger

dependentă de infrastructură

Avantaje

avantajoasă în exploatare

consum redus în echivalent benzină

taxe mici

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

