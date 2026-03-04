Anunțul Casei Albe despre o eventuală operațiune terestră a armatei SUA în Iran

Anunțul a fost făcut miercuri de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit CNN. Ea a spus că prezența trupelor americane pe teren în Iran nu face parte din plan „în acest moment”.

„Nu fac parte din planul pentru această operațiune în acest moment, dar cu siguranță nu voi elimina niciodată opțiunile militare în numele președintelui Statelor Unite sau al comandantului suprem și, în mod înțelept, el nu face același lucru pentru sine”, a declarat Karoline Leavitt.

Comentariile ei vin în contextul în care șeful Statului Major, generalul Dan Caine, a declarat tot miercuri că SUA vor începe „să lovească progresiv mai adânc în teritoriul iranian”. De asemenea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a avertizat pe americani că operațiunile militare împotriva Teheranului sunt la început.

(sursa: Mediafax)