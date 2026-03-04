Calendar ortodox, martie 2026: Cele mai importante sărbători

Calendarul consemnează sărbători cu cruce roșie și cruce neagră, oferind repere spirituale pentru comunitățile ortodoxe.

Buna Vestire, 25 martie

Cea mai importantă sărbătoare a lunii martie este Buna Vestire, marcată cu cruce roșie pe 25 martie. Evenimentul comemorează momentul în care Arhanghelul Gavriil o anunță pe Fecioara Maria că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.

În tradiția populară, această sărbătoare mai este cunoscută sub numele de Blagoveștenie și simbolizează speranța și mântuirea pentru întreaga comunitate creștină. Praznicul este dedicat atât Maicii Domnului, cât și lui Iisus Hristos, fiind unul dintre cele mai mari și respectate evenimente religioase din calendarul ortodox.

Cei 40 de mucenici

Pe 9 martie sunt pomeniți Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, soldați care și-au dat viața în secolul al IV-lea pentru a-și apăra credința creștină. Această comemorare amintește de sacrificiul celor care au refuzat să renunțe la valorile religioase în fața persecuțiilor, potrivit a1.ro.

Sărbători cu cruce neagră

Pe 7 și 8 martie, calendarul ortodox consemnează pomenirea sfinților:

7 martie – Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson : Vasile, Efrem, Capiton, Eugen, Elpidie și Agatodor. Aceștia au propovăduit Evanghelia într-o regiune dominată de practici păgâne și au suferit moarte martirică pentru credința lor.

8 martie – Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj: A îndurat persecuții în perioada regimului comunist, fiind cinstit pentru fidelitatea și curajul său în păstrarea credinței creștine.

Calendar creștin ortodox, martie 2026

1 D Sfânta Mucenița Evdochia (Duminică Ortodoxiei - prima Duminică din Postul Mare - Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 5, voscr. 5. Duminică nr: 1)

2 L Sfântul Teodot, Sfântul Nicolae Planas

3 M Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc

4 M Sfântul Gherasim de la Iordan

5 J Sfântul Mucenic Conon din Isauria

6 V Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci

7 S † Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson; Sfântul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului

8 D † Sfântul Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj; Sfântul Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei

(Duminică Sfântului Grigorie Palama - Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu ÎI, 1-12Ioan X, 9-16glas 6, voscr. 6. Duminică nr: 2)

9 L † 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei

10 M Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton și Crescent

11 M Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului

12 J Sfântul Teofan Mărturisitorul; Sfântul Simeon Noul Teolog

13 V Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfânta Ipomoni

14 S Sfântul Benedict din Nursia

15 D Sfântul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici

(Duminică Sfintei Cruci - Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 7, voscr. 7 Duminică nr: 3)

16 L Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul

17 M Sfântul Alexie

18 M Sfântul Chiril al Ierusalimului

19 J Sfinții Mucenici Hrisant și Daria

20 V Sfinții mucenici uciși în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit

21 S Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul

22 D Sfântul Vasile de Ancira, Sfânta Drosida

(Predică la Duminică Sfântului Ioan Scărarul - Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 8, voscr. 8. Duminică nr: 4)

23 L Sfântul Mucenic Nicon (Denia Canonului Mare)

24 M Sfântul Cuvios Zaharia

25 M † Bună Vestire

26 J Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

27 V Sfânta Mucenita Matroană di

n Tesalonic (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

28 S Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou

29 D Sfântul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor

(Predică la Duminică Sfintei Maria Egipteancă - Ap. Evrei IX, 11-14Galateni III, 23-29Ev. Marcu X, 32-45Luca VII, 36-50glas 1, voscr. 9. Duminică nr: 5

30 L Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

31 MSfa ntul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei