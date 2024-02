Afacerea de la Poplaca: „Primele produse le-am dat prietenilor, abia mai târziu au venit și vânzările"

Afacerea cu care doi fraţi români au pus Poplaca pe hartă.

Frații Muntean continuă pasiunea părinților lor. Claudiu și Gabriel spun că primele produse le-au oferit prietenilor și abia mai târziu au început să vândă.

Familia Muntean a reușit să creeze un mediu propice pentru cultivarea ciupercilor, asigurând calitatea și diversitatea produselor lor.

Ciupercăria valorifică nu doar ciupercile pleurotus, dar reușește să aducă venituri și din producția de compost.

Afacerea lor înseamnă şi gestionarea cu succes a producției de compost, iar recent familia Muntean a început să comercializeze și ciuperci murate.

Ciupercăria din Poplaca, o poveste de succes începută în 2023

Cu o carte despre ciuperci ca ghid, Ion Muntean a început producția artizanală. Bărbatul îşi aminteşte că şi-a oferit inițial recolta de ciuperci prietenilor apropiați. Succesul a venit încet, dar sigur.

„Prima ciupercă care am făcut am făcut champignon, dar am făcut champignon numai să văd cum iase champignon-ul, că apoi am renunțat. E foarte complicat să-l faci. Pe urmă am făcut pleurotus", își amintește Ion Muntean.

Gabriel și Claudiu au preluat din responsabilitățile părinților. În prezent producția se desfășoară pe o suprafață de 500mp, pe trei nivele, cu o recoltă anuală de 25 de tone de pleurotus. Peste jumătate din producție este valorificată în horeca, restul ajunge în depozite de legume-fructe, scrie agrointel.ro.

"Pe lângă ciupercile la vrac și ambalate, ne-a venit și ideea să producem ciuperci pasteurizate murate. Ideea ne-a venit într-o vară, când comerțul cu ciupercile proaspete nu a mers prea bine și atunci ne-am gândit să procesăm cantitatea pentru care nu aveam comenzi. Produsul este pasteurizat, nu conține conservanți și doar apă, ciupercile apă, oțet, sare și condimentele", a explicat Ana Muntean.