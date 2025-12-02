Cehia merge pe mâna companiei Rolls-Royce pentru reactoarelor modulare mici

Memorandumul de înțelegere va permite companiilor să „exploreze oportunități într-o gamă largă de domenii tehnice și de reglementare, inclusiv analiza securității nucleare, serviciile de proiectare și inginerie, evaluarea și testarea, asistența tehnică pentru operațiuni, licențierea și cerințele de reglementare specifice Republicii Cehe”, scrie site-ul www.world-nuclear-news.org.

Tehnologia SMR Rolls-Royce a fost selectată de Republica Cehă pentru a furniza o capacitate de până la 3 GW în țară, prin intermediul CEZ, operatorul centralei nucleare, care a preluat și o participație de 20% la Rolls-Royce SMR.

Pe lângă semnarea memorandumului de înțelegere, Rolls-Royce a găzduit o conferință tehnică pentru furnizori la Praga, ČEZ afirmând că firmele cehe „au o oportunitate unică de a fi la începutul acesteia și de a participa la construcția de reactoare modulare mici, atât în ​​Republica Cehă, cât și pe alte piețe mondiale”.

ÚJV Řež, deținută în proporție de 80% de ČEZ, are un contract cu Rolls-Royce pentru analiza, testarea și evaluarea componentelor critice, iar directorul general Martin Ruščák a declarat: „Aprofundarea relației noastre cu Rolls-Royce este o oportunitate valoroasă de a valorifica decenii de expertiză nucleară la ÚJV Řež”.

„Combinând experiența noastră cu tehnologia inovatoare SMR Rolls-Royce, putem contribui la poziționarea industriei cehe în fruntea pieței globale SMR și putem contribui semnificativ la viitorul nostru energetic sigur”, a adăugat el.

Directorul tehnic al Rolls-Royce, David Dodd, a declarat la rândul său: „ÚJV Řež este un furnizor recunoscut la nivel global de servicii tehnice și științifice, cu peste 60 de ani de experiență în sprijinirea industriei nucleare europene. Consolidarea acestui parteneriat nu numai că consolidează propriile noastre capacități de inginerie, dar asigură și că lucrăm cu cei mai buni din lume în dezvoltarea implementării SMR Rolls-Royce.”

SMR Rolls-Royce este un proiect de 470 MWe bazat pe un mic reactor cu apă sub presiune. Acesta va oferi o generare constantă de sarcină de bază timp de cel puțin 60 de ani. Nouăzeci la sută din SMR - care măsoară aproximativ 16 metri pe 4 metri - va fi construit în condiții de fabrică, limitând activitatea la fața locului în principal la asamblarea de module prefabricate, pre-testate, ceea ce reduce semnificativ riscul proiectului și are potențialul de a scurta drastic programele de construcție.

Regatul Unit a selectat anul acesta compania Rolls-Royce ca dezvoltator preferat de SMR și lansează primul proiect la Wylfa, în Țara Galilor, vizând debutul producției de energie la jumătatea deceniului viitor. Rolls-Royce SMR a fost selectată ca partener preferat pentru Great British Energy – Nuclear (GBE-N), sub rezerva aprobărilor finale și a semnării contractului. Executivul a alocat aproape 3,3 miliarde de dolari programului SMR, așteptându-se la crearea a 3.000 de noi locuri de muncă și la furnizarea de energie curată echivalentă pentru circa 3 milioane de locuințe. Decizia a declanșat o serie de critici din partea administrației Trump, care a susținut compania americană Westinghouse. Dezvoltarea tehnologiei SMR este menită să ajute Marea Britanie să-și extindă capacitatea nucleară și să devină un jucător competitiv în domeniu.