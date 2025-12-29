Horoscop 2026. Blestemul zodiacal! Aceste zodii sunt urmărite de dramă oriunde merg

Zodiile care atrag drama fără să o caute. De ce nu au niciodată liniște, indiferent de context

Nu sunt neapărat persoanele care provoacă certuri și nici nu se hrănesc din conflicte. Și totuși, indiferent că este vorba despre viața personală, familie sau locul de muncă, anumite zodii par condamnate să fie atrase în mijlocul dramelor. Fără să vrea, fără să caute. Iată care sunt semnele zodiacale care rareori se bucură de pace și liniște, mai ales la început de an.

♏ Scorpion – Magnetul conflictelor nespuse

Scorpionii par să atragă drama tocmai pentru că refuză să accepte mai puțin decât merită. Au standarde clare, limite ferme și nu tolerează falsitatea, iar acest lucru îi plasează adesea în centrul tensiunilor create de alții.

De cele mai multe ori, problemele nu le aparțin, dar ajung să le consume energia. Chiar dacă ar prefera să taie definitiv legătura cu oamenii care le provoacă stres, realitatea nu le permite mereu acest lux: colegi de muncă, rude, contexte sociale inevitabile.

Scorpionul își dorește, în esență, liniște și solitudine. Dar, paradoxal, ajunge mereu implicat în conflicte care îl epuizează emoțional. Nu e de mirare că ajunge să prefere singurătatea în locul interacțiunilor tensionate.

♓ Pești – Confidentul tuturor problemelor

Empatici și profund conectați la emoții, Peștii sunt cei la care toată lumea vine să se descarce. Tocmai această deschidere îi transformă în martori – și victime colaterale – ale dramelor altora.

Chiar dacă visează la armonie, pace și iubire, Peștii ajung frecvent prinși între conflicte, certuri și neînțelegeri care nu le aparțin. Sunt atrași în discuții aprinse pentru că ascultă, înțeleg și oferă sprijin ambelor părți.

Intențiile lor sunt bune, însă disponibilitatea emoțională se întoarce uneori împotriva lor. Dorința de a ajuta sfârșește prin a le aduce stres și confuzie.

♊ Gemeni – Martorii tuturor dramelor

Sociabili, comunicativi și mereu conectați la oameni, Gemenii sunt adevărate centre de informații. Cu cât interacționezi mai mult, cu atât crește riscul de a fi atras în dramă – iar Gemenii știu asta prea bine.

Deși rareori sunt inițiatorii conflictelor, ei ajung să știe tot ce se întâmplă în viețile celorlalți: iubiri secrete, certuri de familie, probleme nerezolvate. Oamenii au încredere în ei și presupun automat că un Geamăn este „de partea lor”.

Chiar dacă își țin propriile probleme departe de luminile reflectoarelor, Gemenii ajung inevitabil implicați în dramele altora, doar pentru că sunt buni ascultători.

♋ Rac – Salvatorul care uită de sine

Racii simt nevoia să știe tot ce se întâmplă cu cei dragi. Din dorința de a proteja și de a ajuta, ajung adesea să se implice în conflicte care nu le aparțin.

Sunt genul de persoane care oferă sfaturi, soluții și sprijin necondiționat, însă această bunătate se poate transforma rapid într-o povară. Racii se implică emoțional prea mult și ajung să poarte lupte care ar trebui duse de alții.

Deși ar fi mai sănătos să îi lase pe ceilalți să își rezolve singuri problemele, instinctul protector al Racului este greu de stăpânit, mai ales când vine vorba de familie și parteneri, potrivit Collective World.