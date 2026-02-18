Chirii ridicole la stat și locatari pe viață. Ciprian Ciucu: „Nu ştiu în ce bază s-au atribuit, dacă au fost pe pile, dacă au fost pe relaţii...”

Chirii subevaluate în București

Peste 4.000 de locuințe ale Primăriei Capitalei sunt închiriate pentru sume simbolice, nemodificate de 20 de ani. Un chiriaș la stat plătește 40 de lei pentru o garsonieră și 171 pentru un apartament de etrei camere, de 30 de ori sub prețurile pieței.

Primarul general Ciprian Ciucu propune acum ajustări semnificative, apropiate de nivelul real al pieței, după ce lipsa verificărilor privind statutul chiriașilor le-a permis acestora să locuiască zeci de ani în locuințe de stat aflate în zone ultracentrale, precum Academiei sau Piața Rosetti.

Astfel că prețul mediu este de numai 85 de bani pe metru pătrat, acordat teoretic pe criterii de venituri mici și lipsa unei proprietăți, dar neverificate de două decenii.

„360 de lei! În Lacul Tei! Locuiesc de 30 de ani acolo. Nu e apartament, e casă la curte! În urma expropierilor, pe vremea lui Ceauşescu, îţi dădea casă la stat. Şi eu am făcut un schimb şi am ajuns să locuiesc la stat", explică un chiriaş pentru observatornews.ro.

Altul adaugă: „Pe Academiei, 175! Locuiesc din 80! Am multe camere! 78 de metri!”.

Un apartament similar pe Academiei valorează astăzi peste 200.000 euro, cu chirie de circa 800 euro pe lună.

Reacția autorităților locale

"Nu ştiu în ce bază s-au atribuit atunci aceste locuinţe - dacă au fost pe pile, dacă au fost pe relaţii, dacă au fost pur și simplu pentru oameni care aveau nevoie. Ceea ce putem face este să aducem aceste preţuri nu la nivelul pieţei, pentru că piaţa este chiar mai sus, dar la un nivel apropiat", a declarat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Propunerea vizează majorări de până la zece ori. Spre exemplu, de la o chirie lunară de 147 lei să se ajungă la peste 1.500 lei pentru 50 mp în Piața Rosetti, unde chiria reală este 500 euro.

"Administraţia Fondului Imobiliar are în patrimoniu câteva mii de astfel de locuințe, alocate nu știu cum și nu știm cui. Avem mii de familii care așteaptă ca blocul lor să fie consolidat, dar nu pot fi relocate pentru că nu mai există în aceste moment în București locuințe de necesitate disponibile", spune Matei Sumbăsascu, inginer constructor.

Proiectul intră la vot în Consiliul General și ar putea intra în vigoare în această primăvară.