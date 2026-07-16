Contractul de închiriere explicat pe înțelesul tuturor

Deși mulți își imaginează că un document juridic trebuie să fie stufos și greu de descifrat, realitatea este exact pe dos. Specialiștii în domeniul imobiliar atrag atenția că cele mai eficiente contracte sunt cele scurte, clare și adaptate situației reale a locuinței, nu cele încărcate cu clauze standard copiate de pe internet.

Cine sunt părțile și ce se închiriază, mai exact

Primul pas al oricărui contract solid este identificarea corectă a celor două părți implicate: proprietarul, numit din punct de vedere legal locator, și chiriașul, denumit locatar. Datele complete de identificare ale ambilor elimină orice ambiguitate ulterioară legată de drepturi și obligații.

La fel de important este să fie descrisă exact locuința care face obiectul închirierii: adresa completă, suprafața utilă, numărul de camere și, acolo unde este cazul, dacă se închiriază întregul apartament, o singură cameră sau doar o parte din spațiu. Lipsa acestor detalii este una dintre cele mai frecvente surse de neînțelegeri după semnare.

Citește și Cele mai frecvente greșeli pe care le fac tinerii când închiriază primul apartament

Chiria, punctul cel mai sensibil al oricărei negocieri

Suma exactă a chiriei, moneda în care se face plata, data scadentă și modalitatea de transfer trebuie trecute clar în document. Un aspect adesea neglijat, dar esențial, este precizarea a ceea ce include chiria: sunt cuprinse utilitățile sau nu, cine plătește întreținerea, cine suportă costurile suplimentare. O chirie definită fără echivoc este, de fapt, cea mai simplă metodă prin care se pot evita disputele ulterioare.

Durata contractului și condițiile de reziliere

De regulă, contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 12 luni, însă legea permite variante mult mai flexibile, adaptate anului universitar sau nevoilor specifice ale chiriașului, durata maximă legală fiind de 49 de ani. Indiferent de perioada aleasă, contractul trebuie să menționeze clar condițiile de prelungire, termenul de notificare în caz de reziliere anticipată și eventualele penalități aplicabile.

Din 1 ianuarie 2023, potrivit OG nr. 16/2022, înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF a redevenit obligatorie. Această înregistrare conferă contractului calitatea de titlu executoriu, ceea ce facilitează semnificativ recuperarea sumelor datorate în cazul în care chiriașul nu își respectă obligațiile de plată.

Garanția, un instrument de protecție, nu un avans pierdut

Una dintre cele mai frecvente confuzii ține de rolul garanției. Aceasta nu reprezintă o sumă pierdută automat de chiriaș, ci o formă de protecție pentru proprietar în cazul neplății chiriei sau al deteriorării locuinței. Contractul trebuie să precizeze exact valoarea garanției, precum și condițiile clare în care aceasta se reține parțial, integral sau se returnează la finalul închirierii.

Responsabilități clare pentru reparații și întreținere

Cine plătește utilitățile, cine se ocupă de reparațiile minore și ce se întâmplă în cazul unor defecțiuni majore sunt aspecte care trebuie tranșate încă din contract. Ambiguitatea în această zonă rămâne una dintre cele mai des întâlnite cauze de conflict între chiriași și proprietari, mai ales pe termen lung.

Un instrument extrem de util, dar frecvent ignorat, este inventarul anexat contractului, care descrie starea locuinței și a mobilierului la momentul preluării. Acest document protejează ambele părți: chiriașul știe exact ce primește, iar proprietarul are un reper obiectiv la finalul închirierii, util mai ales în marile orașe universitare precum Cluj-Napoca, Timișoara sau București, unde fluctuația chiriașilor este ridicată.

Citește și Înainte să-ți trimiți copilul la facultate, asigură-te că știe aceste 11 lucruri

Obligațiile fiecărei părți, trecute negru pe alb

Proprietarul are obligația de a preda locuința într-o stare bună de folosință și de a asigura liniștea chiriașului pe toată durata contractului, inclusiv prin efectuarea reparațiilor majore. În schimb, chiriașul trebuie să achite chiria la termen, să folosească locuința conform destinației și să o restituie în aceeași stare bună la finalul perioadei convenite.

Un contract bun nu este cel mai lung, ci cel mai clar

Concluzia specialiștilor este una simplă: un contract de închiriere eficient nu se măsoară în numărul de pagini, ci în claritatea termenilor. Atunci când ambele părți înțeleg exact ce semnează, riscul de conflict scade drastic, iar relația contractuală devine, practic, lipsită de surprize neplăcute.

Sursa