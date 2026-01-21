x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Construcţii şi Proprietăţi Explozia chiriilor la garsonierele din Capitală. Zonele cu cele mai mari creșteri de prețuri

Explozia chiriilor la garsonierele din Capitală. Zonele cu cele mai mari creșteri de prețuri

de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   12:30
Explozia chiriilor la garsonierele din Capitală. Zonele cu cele mai mari creșteri de prețuri
Sursa foto: Chiriile la garsonierele din două sectoare ale Capitalei au crescut cu 9% în decembrie 2025.

Chiriile la garsonierele din anumite cartiere ale Bucureștiului au crescut semnificativ în decembrie 2025, în contextul unei piețe imobiliare cu diferențe majore între orașe.

Majorările au fost de 9% în două cartiere din Sectoarele 3 și 5 ale Captitalei, într-o singură lună. 

Potrivit datelor furnizate de Profit, citând OLX Group (Storia și OLX Imobiliare), interesul pentru închiriere a rămas ridicat, dar contactările au scăzut cu 2% față de anul anterior, iar vizualizările de anunțuri au crescut cu 14%.

Diferențe între orașe

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș, cu media de 400 euro chrie lunară pentru garsoniere, 560 euro pentru apartamente cu două camere și 749 euro pentru trei camere. La polul opus, Arad oferă cele mai accesibile chirii, respectiv 220 euro la garsoniere, 370 euro la două camere și 450 euro la trei camere.

Prețuri în sectoarele Capitalei

Sector Garsonieră (euro) 2 camere (euro) 3 camere (euro)
1 469 680 1.100
2 390 (+4% vs 2024) 675 950
3 399 550 700
4 363 507 650
5 380 580 650
6 380 500 599

Luna decembrie a adus un ritm mai stabil al pieței, caracterizat de ajustări moderate ale chiriilor și de diferențe locale mai vizibile. Interesul pentru închiriere a rămas ridicat, însă deciziile sunt luate mai atent, prin compararea ofertelor disponibile”, spune Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe la OLX Group, pentru observatornews.ro. Aceasta sugerează o analiză mai atentă a ofertelor de către potențialii chiriași.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: chirii garsoniera capitala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri