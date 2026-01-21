Explozia chiriilor la garsonierele din Capitală. Zonele cu cele mai mari creșteri de prețuri

Majorările au fost de 9% în două cartiere din Sectoarele 3 și 5 ale Captitalei, într-o singură lună.

Potrivit datelor furnizate de Profit, citând OLX Group (Storia și OLX Imobiliare), interesul pentru închiriere a rămas ridicat, dar contactările au scăzut cu 2% față de anul anterior, iar vizualizările de anunțuri au crescut cu 14%.

Diferențe între orașe

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș, cu media de 400 euro chrie lunară pentru garsoniere, 560 euro pentru apartamente cu două camere și 749 euro pentru trei camere. La polul opus, Arad oferă cele mai accesibile chirii, respectiv 220 euro la garsoniere, 370 euro la două camere și 450 euro la trei camere.

Prețuri în sectoarele Capitalei

Sector Garsonieră (euro) 2 camere (euro) 3 camere (euro) 1 469 680 1.100 2 390 (+4% vs 2024) 675 950 3 399 550 700 4 363 507 650 5 380 580 650 6 380 500 599

„Luna decembrie a adus un ritm mai stabil al pieței, caracterizat de ajustări moderate ale chiriilor și de diferențe locale mai vizibile. Interesul pentru închiriere a rămas ridicat, însă deciziile sunt luate mai atent, prin compararea ofertelor disponibile”, spune Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe la OLX Group, pentru observatornews.ro. Aceasta sugerează o analiză mai atentă a ofertelor de către potențialii chiriași.