Investiție de 10 milioane de euro în baza sportivă a Clubului Rapid București

de Adrian Stoica    |    11 Feb 2026   •   12:51
Sursa foto: Hepta/Baza sportivă va fi utilizată atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală, asigurând accesul copiilor, tinerilor și cetățenilor din Sectorul 1 la activități sportive într-un spațiu modern, aerisit și sigur

Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 și ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au semnat un protocol de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București, situată pe Bd. Bucureștii Noi.

Finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să aducă beneficii sociale și comunitare semnificative. Valoarea totală a acesteia este de aproximativ 50 milioane de lei. La rândul său, Clubul Rapid va contribui la costurile modernizării bazei sportive.

Aceasta va fi utilizată atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală, asigurând accesul copiilor, tinerilor și cetățenilor din Sectorul 1 la activități sportive într-un spațiu modern, aerisit și sigur.

Ciprian Șerban – Ministrul Transporturilor, George Tuță – Primarul Sectorului 1 și Vlad Andronescu – Directorul CS Rapid au semnat protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei sportive Pro Rapid.

 

 

