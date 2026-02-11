Jurnalul.ro › Bani şi Afaceri › Construcţii şi Proprietăţi › Investiție de 10 milioane de euro în baza sportivă a Clubului Rapid București Investiție de 10 milioane de euro în baza sportivă a Clubului Rapid București

Sursa foto: Hepta/Baza sportivă va fi utilizată atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală, asigurând accesul copiilor, tinerilor și cetățenilor din Sectorul 1 la activități sportive într-un spațiu modern, aerisit și sigur

Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 și ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au semnat un protocol de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București, situată pe Bd. Bucureștii Noi.