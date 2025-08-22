Majorări URIAȘE ale taxelor locale. Cât vor plăti românii pentru locuințe în 2026

Măsura va afecta circa 10 milioane de proprietari de case și apartamente din întreaga țară, în contextul celui de-al doilea pachet de austeritate al Guvernului Bolojan.

Românii, îngrijorați de creșterea impozitelor

Astfel că pentru un apartament cu două camere în Capitală, impozitul anual va crește de la circa 300 de lei la peste 500 de lei, adică o majorare de aproximativ 200 de lei. Situația este asemănătoare și în alte orașe, precum Brașov, unde impozitele vor crește între 100 și 300 de lei, în funcție de zona în care se află locuința, potrivit observatornews.ro.

„Un apartament cu două camere în zona A plătea anterior 290 de lei, iar o creștere de 70% ar duce la un impozit de 490 de lei. Pentru un apartament cu trei camere în aceeași zonă, majorarea va fi de la 390 de lei la aproximativ 670 de lei”, a declarat Marian Voinescu, directorul Direcției Fiscale Brașov.

Reacțiile proprietarilor sunt pline de îngrijorare. „Plătesc în jur de 600-700 de lei pentru locuință, parcare și mașină, și asta în condițiile în care soțul meu are un handicap”, explică o pensionară. Un alt pensionar spune: „Am plătit 1.200 de lei anul acesta și dacă se aplică majorarea de 70%, va fi greu de suportat.”

În contextul actual al scumpirilor și majorării taxelor, creșterea impozitelor asupra locuințelor adaugă și mai multă presiune asupra bugetelor gospodăriilor. „Impozitul la casă aproape se dublează. Anul acesta am plătit aproape 900 de lei și majorarea va aduce o povară suplimentară”, spune un localnic din Galați.

Pentru a face față acestor creșteri, oamenii spun că vor trebui să-și reducă cheltuielile și să se limiteze„la strictul necesar”.

Conflict între Guvern și autoritățile locale

Primarii, în special cei din localitățile mici, sunt reticenți în a majora impozitele și solicită în schimb mai multe fonduri de la bugetul central. Premierul a semnalat că modelul actual de finanțare este nesustenabil.

„Nimeni nu vrea să plătească mai mult, dar aceste fonduri ar trebui să rămână la nivel local, fiind colectate de la cetățeni”, a declarat Petrica Pațilea, purtător de cuvânt al Primăriei Galați.

Amânarea impozitării la valoarea de piață

Surse politice indică faptul că impozitarea locuințelor la valoarea de piață, o prevedere inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ar putea fi amânată până în 2027. Motivul principal este lipsa unui sistem informatic funcțional pentru evaluarea corectă a proprietăților în toate localitățile țării, nicidecum interesul autoriăților penru prosperitatea populației.