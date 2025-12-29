Lovitură pentru piaţa imobiliară în 2025: economia încetineşte, preţurile urcă, iar românii din diaspora nu se mai întorc

Piaţa imobiliară din România, între frâne economice şi surprize pozitive

Încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe au pus presiune pe mai multe segmente ale pieţei imobiliare din România în 2025. Totuşi, unele domenii, în special cel industrial, au depăşit aşteptările şi se îndreaptă spre niveluri-record, arată raportul „Top 10 predicţii 2025” realizat de o companie de consultanţă imobiliară.

Evaluarea evoluţiilor din acest an vine înaintea publicării raportului anual privind tendinţele pieţei, programată pentru începutul anului viitor. Specialiştii susţin că, în linii mari, direcţiile anticipate s-au confirmat, însă amploarea unor schimbări a fost mai mare decât se estima iniţial.

„În aşteptarea raportului deja tradiţional privind tendinţele noului an, pe care urmează să îl lansăm în aproximativ o lună, ne-am propus să evaluăm cât de bine s-au aliniat previziunile noastre cu evoluţiile reale ale anului 2025. Per ansamblu, direcţia anticipată a fost corectă, chiar dacă amploarea unor schimbări a depăşit aşteptările iniţiale - în bine sau în rău. De exemplu, estimam o temperare a dinamicii economiei, la puţin peste 2%, însă pare că vom încheia anul mai degrabă în jurul valorii de 1%. Această evoluţie a fost influenţată de un context politic intern instabil, de cererea externă destul de slabă şi de măsurile de corecţie fiscală - factori pe care îi anticipasem încă de la începutul anului”, a explicat Laurenţiu Lazăr, managing partner la Colliers România.

Economia vulnerabilă şi infrastructura, sub aşteptări

Potrivit consultanţilor, vulnerabilitatea economiei româneşti la cererea externă, deficitul fiscal ridicat şi instabilitatea politică au amplificat încetinirea creşterii economice. În acelaşi timp, infrastructura a evoluat mai slab decât se prognozase iniţial.

Ritmul lucrărilor s-a redus considerabil, din cauza întârzierilor administrative şi a resurselor financiare mai limitate, generate în special de blocajele în atragerea fondurilor europene. Această situaţie a deviat semnificativ de la scenariul optimist conturat la începutul anului.

Birourile, un segment sub presiune

Piaţa de birouri a confirmat scenariul unui an dificil. Incertitudinile economice şi politice, combinate cu prudenţa companiilor în luarea deciziilor pe termen lung, au frânat cererea nouă şi au menţinut un ritm lent al tranzacţiilor.

„Incertitudinile economice şi politice, alături de prudenţa companiilor în luarea deciziilor pe termen lung, au limitat cererea nouă şi au menţinut un ritm mai lent al tranzacţiilor. În acelaşi timp, diferenţele dintre clădirile moderne, eficiente şi bine amplasate şi cele cu specificaţii tehnice învechite au devenit tot mai evidente, mai ales în contextul în care în lipsa unor livrări noi, spaţiile existente în clădiri competitive sunt tot mai rar întâlnite. Sectorul industrial se confirmă astfel ca sectorul cel mai dinamic al pieţei imobiliare, susţinut de cererea solidă, de relocările de activitate şi de interesul companiilor pentru extindere în România - tendinţe prefigurate deja în raportul din ianuarie”, notează specialiştii.

Industrialul şi retailul, peste aşteptări

Segmentul industrial se detaşează ca principal motor de creştere al pieţei imobiliare, susţinut de cererea solidă, relocările de activitate şi planurile de extindere ale companiilor în România.

Şi piaţa de retail a avut o evoluţie peste medie, cu aproximativ 200.000 de metri pătraţi de spaţii noi livraţi în 2025, un nivel superior mediei ultimului deceniu. Astfel, stocul total de retail modern a depăşit pragul de 5 milioane de metri pătraţi, marcând un nou stadiu de maturitate al pieţei.

Rezidenţialul: cerere stabilă, preţuri în creştere

Piaţa rezidenţială a evoluat conform aşteptărilor, cu o cerere relativ stabilă şi preţuri în continuare pe trend ascendent, în ciuda dobânzilor ridicate şi a contextului economic dificil. Datele raportului arată că, în marile oraşe, preţurile locuinţelor au crescut cu 60% – 100% în ultimii şase ani, reducând semnificativ oferta de locuinţe accesibile în zonele centrale.

„În Bucureşti, înjumătăţirea autorizaţiilor de construire limitează oferta de locuinţe noi şi pune presiune suplimentară asupra preţurilor. Deşi accesul la creditare rămâne dificil iar creşterea TVA începând cu lunile de vară scade gradul de accesibilitate, volumul tranzacţiilor a rămas relativ ridicat, iar în oraşe precum Cluj s-au raportat chiar creşteri. Cererea de închiriere a crescut, fiind tot mai mulţi cumpărători care amână achiziţia în speranţa unei stabilizări a condiţiilor de finanţare. Pe termen mediu, o eventuală reducere a dobânzilor ar putea reaprinde ritmul de creştere într-o piaţă deja tensionată de deficitul structural de locuinţe”, notează sursa citată.

Diaspora nu se mai întoarce

Singura predicţie care nu s-a confirmat în 2025 este revenirea românilor din diaspora. Datele din 2024 indică o scădere a numărului celor care îşi stabilesc domiciliul în România, evoluţie pusă pe seama calităţii mai reduse a serviciilor publice şi administrative comparativ cu statele occidentale.

Sursa: AGERPRES