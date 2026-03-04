Jocuri PlayStation Plus, martie 2026. Ce titluri vor putea descărca abonații

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   18:30
Sursa foto: Abonații PlayStation Plus primesc în mod obișnuit 3 jocuri pe lună, acoperind atât consolele PS5, cât și PS4.

Sony a anunțat lista de jocuri PlayStation Plus disponibile în martie 2026, oferind abonaților acces gratuit la titluri din serii populare și cu milioane de fani la nivel global.

Jocurile vor putea fi descărcate între 3 martie și 6 aprilie 2026. Până pe 2 martie, abonații mai au timp să acceseze jocurile lunii februarie: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros și Ace Combat 7: Skies Unknown.

Ce oferă PlayStation Plus

Abonații PlayStation Plus primesc în mod obișnuit 3 jocuri pe lună, acoperind atât consolele PS5, cât și PS4. În primele luni din 2026, Sony a oferit însă câte 4 titluri lunar. Experții estimează că în viitor ar putea fi incluse și mai multe jocuri PSVR.

Jocurile descărcate rămân disponibile cât timp abonamentul este activ, oferind o modalitate convenabilă de a explora titluri noi fără costuri suplimentare lunare.

Lista jocurilor 

PGA Tour 2K25 | PS5
Abonații pot experimenta cele mai renumite turnee de golf, inclusiv The PGA Championship, The U.S. Open și The Open Championship. Jocul permite avansarea în modul MyCareer și personalizarea completă a jucătorului în MyPlayer, cu noi abilități și instrumente pentru Course Designer.

Monster Hunter Rise | PS5, PS4
Ultimul titlu din franciza Monster Hunter aduce monștri noi, poveste inspirată din folclorul japonez și posibilitatea de a personaliza vânătorul, alegând dintre 14 tipuri de arme și recrutând companionii Palico și Palamute. Hărțile de vânătoare sunt vaste și pline de detalii.

Slime Rancher 2 | PS5
Continuarea aventurilor lui Beatrix LeBeau pe Rainbow Island îi provoacă pe jucători să exploreze un ținut misterios plin de resurse necunoscute și slime-uri noi. Beatrix va construi și administra o fermă într-un conservator cu pereți de sticlă, cu o priveliște panoramică asupra insulei.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | PS5, PS4
Jucătorii revin în Tamriel, cu aproape 1.000 de ani înainte de evenimentele din The Elder Scrolls V: Skyrim. Aventurile includ explorarea pădurilor din Morrowind, lupte împotriva dușmanilor daedrici în Oblivion și confruntări PvP cu alți jucători, potrivit useit.ro.

 

