Jocuri PlayStation Plus, martie 2026. Ce titluri vor putea descărca abonații

Jocurile vor putea fi descărcate între 3 martie și 6 aprilie 2026. Până pe 2 martie, abonații mai au timp să acceseze jocurile lunii februarie: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros și Ace Combat 7: Skies Unknown.

Ce oferă PlayStation Plus

Abonații PlayStation Plus primesc în mod obișnuit 3 jocuri pe lună, acoperind atât consolele PS5, cât și PS4. În primele luni din 2026, Sony a oferit însă câte 4 titluri lunar. Experții estimează că în viitor ar putea fi incluse și mai multe jocuri PSVR.

Jocurile descărcate rămân disponibile cât timp abonamentul este activ, oferind o modalitate convenabilă de a explora titluri noi fără costuri suplimentare lunare.

Lista jocurilor

PGA Tour 2K25 | PS5

Abonații pot experimenta cele mai renumite turnee de golf, inclusiv The PGA Championship, The U.S. Open și The Open Championship. Jocul permite avansarea în modul MyCareer și personalizarea completă a jucătorului în MyPlayer, cu noi abilități și instrumente pentru Course Designer.

Monster Hunter Rise | PS5, PS4

Ultimul titlu din franciza Monster Hunter aduce monștri noi, poveste inspirată din folclorul japonez și posibilitatea de a personaliza vânătorul, alegând dintre 14 tipuri de arme și recrutând companionii Palico și Palamute. Hărțile de vânătoare sunt vaste și pline de detalii.

Slime Rancher 2 | PS5

Continuarea aventurilor lui Beatrix LeBeau pe Rainbow Island îi provoacă pe jucători să exploreze un ținut misterios plin de resurse necunoscute și slime-uri noi. Beatrix va construi și administra o fermă într-un conservator cu pereți de sticlă, cu o priveliște panoramică asupra insulei.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | PS5, PS4

Jucătorii revin în Tamriel, cu aproape 1.000 de ani înainte de evenimentele din The Elder Scrolls V: Skyrim. Aventurile includ explorarea pădurilor din Morrowind, lupte împotriva dușmanilor daedrici în Oblivion și confruntări PvP cu alți jucători, potrivit useit.ro.