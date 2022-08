Cum a influentat inflatia cumparaturile online

Date fiind aspectele generate de pandemia din 2020, procentul celor care cumpara din magazine a scazut fata de perioada anterioara, in timp ce numarul persoanelor care opteaza pentru cumparaturile online a crescut notabil. Probabil, tinand cont si de avantajul economisirii timpului si utilizarea acestuia in alte scopuri familiale.

Mai mult de atat, cumparaturile online prezinta printre caracteristicile de baza posibilitatea de retur a produsului in cazul in care acesta nu este conform asteptarilor clientului.

Cum a modificat inflatia strategia cumparaturilor online?

Renuntarea la achizitia produselor optionale in detrimentul celor indispensabile

Odata cu cresterea inflatiei si implicit, cu scaderea puterii de cumparare, oamenii au devenit mult mai selectivi si mai atenti cand vine vorba de achizitii online. Indiferent de situatie, insa, avem nevoie de cheltuielile minime necesare pentru a vietui.

Sondajele recente arata atat o reducere a numarului de comenzi de bauturi alcoolice, cat si o crestere a produselor cosmetice, a articolelor de ingrijire personala, dar si a dispozitivelor electrocasnice, atat de indispensabile zilelor noastre.

Chiar daca, de exemplu, foarte multe persoane aplica strategia de a achizitiona mai ieftin, nu se pot dezice de la produsul in sine apartinand gamei. Un flux pozitiv al comenzilor online a fost recunoscut in randul espressoarelor de cafea, al aspiratoarelor, al mobilierului, mai exact in randul celor mai utilizate gadget-uri din locuinta.

Practic, ar trebui sa functionam dupa acelasi principiu sanatos, acolo unde bugetul ne-o permite. Un produs mai scump inseamna fiabilitate, durabilitate, siguranta in functionare, autonomie, confort. Este lesne de inteles ca nu vom cumpara un frigider in fiecare luna. Chiar si in baza unei scumpiri de pret, motivata de cresterea inflatiei, nu vom renunta la a achizitiona un frigider, din varii motive, deja foarte cunoscute. Vom face un efort in plus pentru a ne asigura ca mancarea familiei va putea fi pastrata in locul optim de depozitare.

In cazul celor care nu-si permit diferenta de pret dintr pretul vechi si cel nou, ramane valabila varianta de a opta pentru un produs al aceleiasi game, dar model inferior.

Documentarea atenta cu privire la caracteristicile de baza ale produselor ce urmeaza a fi cumparate

O prima metoda benefica de a intocmi lista eventualelor achizitii online este aceea de a studia in amanunt trasaturile distinctive ale produselor. Fie consultam recenziile persoanelor care deja au cumparat produsele vizate de noi, fie aprofundam recomandarile platformelor online incredintate cu acest obiect de activitate.

In baza acestora, ne putem consolida imaginea de ansamblu asupra articolului de care avem nevoie. De altfel, avem posibilitatea de a compara produsul respectiv cu altele din aceeasi gama, raportat la pret, caracteristici sau functii.

Conform zicalei “ce-a fost va mai fi, ce va fi a mai fost”, suntem extrem de indreptatiti in a avea rabdare suficienta de a monitoriza noile oferte in relatie cu notele de calitate ale acestora. Nu este cazul sa ne grabim in a cumpara un produs, decat dupa ce am stabilit gradul de necesitate al acestuia si disponibilitatea noastra in ce priveste bugetul. Orice achizitie neconforma poate afecta, in mod direct, cumparaturile ulterioare.

Renuntarea la produsele care nu sunt indispensabile

Stim foarte bine ca pretul este influentat direct de cererea pietei. Cat timp cererea pentru produsele care nu sunt foarte necesare scade, va scadea implicit si pretul. Noi toti, trebuie sa intelegem ca, prin unitate, clientii genereaza pretul produselor, acolo unde este cazul.

Atata timp cand producatorul nu vinde, va fi nevoit sa renunte la o parte din adaos si sa scada pretul. La randul sau, are facturi de achitat, angajati de platit, asadar un stoc de marfa nevandut nu face decat sa ii ingreuneze situatia si, cumva, este nevoit sa scada pretul sau sa adopte diferite variante de ofertare prin oferirea unui articol cadou la unul cumparat.

Cu alte cuvinte, rabdarea este unul din atuurile care pot fi de partea cumparatorului in momentele de criza economica. Simplificarea listei de cumparaturi poate insemna cheia succesului in momentele cand inflatia atinge cote ingrijoratoare.