2025, anul falimentelor. Mediul de afaceri sufocă tot mai multe companii românești

De asemenea, 17.661 de firme își suspendaseră activitate, comparativ cu 16.753 în perioada similară a anului trecut, iar 74.806 de firme fuseseră radiate. Și aici numărul lor este în ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut când numărul lor a fost de 74.409, relevă datele agregate de Oficiul Național al Registrului Comertului (ONRC) și consultate de jurnalul.ro. Potrivit experților de la Sierra Quadrant, valul actual de falimente este, într-un fel, o însănătoșire necesară, deși dureroasă, a economiei. Companiile care supravietuiau doar datorită contextului favorabil sunt acum eliminate de pe piață, arăta o analiză publicată de Sierra Quadrant luna aceasta.

Anul 2025 a fost marcat de un val de concedieri și închideri de fabrici în România care a afectat mii de angajați din diverse sectoare economice. Cele mai afectate au fost industriile auto, IT și cea a confecțiilor textile, unde au închis porțile companii cu o prezență pe piață foarte îndelungată. Pe această listă apar, de exemplu, fabrica de ciorapi Ciserom din Sebeş, fabrica de lactate Lactalis din Miercurea Ciuc, Uzinei Constructoare de Maşini Reșița, fabrica de mașini de spălat Heir din Prahova, fabrica de pantofi Clujana, combinatele siderurgice Liberty Galați și ArcelorMittal Hunedoara , iar lista poate continua. Nici anul 2026 nu se anunță unul ușor pentru mediul de afaceri care se confruntă cu creșterea presiunii fiscale și cu o volatilitate economică ridicată, factori care vor pune la încercare stabilitatea și planurile de dezvoltare ale companiilor.

Noile măsuri fiscale aplicabile din 2026 vizează creșterea impozitelor locale pe clădiri, terenuri și vehicule. Totodată, se reglementează formal sistemul e-Proprietate, un registru centralizat al bunurilor imobile din România, destinat eficientizării colectării impozitelor locale. Aplicarea acestor reguli poate genera însă dispute în justiție ca urmare a contestațiilor referitoare la stabilirea valorii impozabile.

Pe lângă impozitele locale, Guvernul introduce modificări în ceea ce privește privind impozitul pe profit, veniturile independente și veniturile din investiții. Pentru multinaționalele care nu intră sub incidența impozitului minim pe cifra de afaceri, respectiv cele cu o cifră de afaceri sub 50 milioane euro, se limitează cheltuielile deductibile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, managementului și consultanței.

De asemenea, impozitul reținut la sursă pentru câștigurile din titluri de valoare și instrumente financiare derivate crește de la 1% la 3% pentru dețineri mai mari de un an și de la 3% la 6% pentru cele sub un an, iar pentru operațiunile neintermediate de brokeri și pentru criptomonede impozitul se majorează de la 10% la 16%, menținându-se pragul neimpozabil de 200 lei/tranzacție, cu limita anuală de 600 lei.

Firmele nou-înființate vor fi obligate să aibă un capital social minim de 500 lei, iar societățile existente care înregistrează o cifră de afaceri netă mai mare de 400.000 lei vor trebui să majoreze capitalul social la minimum 5.000 lei.