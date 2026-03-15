Jurnalul.ro Ştiri Observator O parapantă s-a prăbușit în Bihor. Pilotul și o fată de 19 ani au murit

de Redacția Jurnalul    |    15 Mar 2026   •   20:14
Sursa foto: ISU Bihor/Ambele victime au fost declarate decedate.

O parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit duminică seara pe un câmp din județul Bihor. Ambele victime au murit.

Potrivit Isu Bihor, pompierii au fost sesizați în jurul orei 18:55 cu privire la faptul că o parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit pe un câmp de pe raza localității Olosig.

La fața locului au fost trimise o autospecială de intervenție, o ambulanță SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD și un echipaj al SAJ.

„La sosirea forțelor de intervenție, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Bihor, locotenent colonel Camelia Roșca.

Medicii au făcut manevre de resuscitare pilotului, în vârstă de 52 de ani, și pasagerei, în vârstă de 19 ani.

Ambele victime au fost declarate decedate.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
