75.000 de consumatori casnici din județele Mehedinți și Caraș Severin vor avea acces la gaze naturale datorită investițiilor Transgaz

Conducta a fost declarat proiect de importantă națională în domeniul gazelor naturale prin HG 616 din 31.07.2020. În lungime de 177,5 km, cu DN 600 și PN 40 bar, conducta traversează 25 UAT-uri, din care, în județul Mehedinți 12 UAT-uri și Caraș-Severin 13 UAT-uri.

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Prin realizarea acestei conducte se asigură alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de interes a obiectivului, cât și crearea premiselor interconectării zonei de Vest a țării (Caransebeș) cu zona de Sud – Vest a țării (Drobeta Turnu Severin). lmpactul social și economic este semnificativ, deoarece conducta va permite atât alimentarea cu gaze naturale a unor localități cu potențial turistic ridicat (turismul balneoclimateric oferit de stațiunea Băile Herculane care deține un patrimoniu balneo-climateric și cultural cu istoric bimilenar), cât și premisa dezvoltării economice bazată pe surse de energie eficientă și în concordanță cu standardele actuale de protejare a mediului.

Un număr de aproximativ 74.491 consumatori casnici și 232 instituții publice (unități de învățământ, unități de cult, cămine culturale, unități medicale), din care: 21.832 consumatori casnici și 85 instituții publice în județul Mehedinți și 52.659 consumatori casnici și 147 instituții publice în județul Caraș Severin, vor beneficia de asigurarea alimentării cu gaze naturale.

Cu o valoare de 682 milioane lei (circa130,2 milioane euro), investiția va sprijini economia locală, în special prin creșterea potențialului turistic și de agrement a zonei.