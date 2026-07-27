Adevărul despre rezervele de petrol ale României: Mitul celor 90 de zile

Dacă importurile de țiței din Kazahstan s-ar opri timp de șase luni, problemele nu ar apărea pentru că am rămâne fără petrol, ci pentru că am putea rămâne fără motorină.

Acesta este principalul avertisment al unui studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă, condusă de expertul în energie Dumitru Chisăliță.

România depinde de petrolul din Kazahstan

În fiecare an, România produce aproximativ 2,7 milioane de tone de țiței. Problema este că acest lucru acoperă doar o parte din consum.

Aproximativ 75% din necesarul de petrol vine din import, iar în ultima perioadă peste 60% din importuri au provenit din Kazahstan. Fluxul de țiței kazah este însă întrerupt din 21 iulie, iar studiul analizează ce s-ar întâmpla dacă această situație ar continua timp de șase luni.

Cele 90 de zile sunt înșelătoare

Mulți cred că România are carburanți suficienți pentru trei luni și că nu există motive de îngrijorare.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, lucrurile nu stau chiar așa.

Cele aproximativ două milioane de tone aflate în rezerva strategică nu înseamnă două milioane de tone de benzină și motorină gata să ajungă în benzinării. Rezervele sunt formate din:

țiței;

motorină;

benzină;

păcură;

alte produse petroliere.

Fiecare dintre acestea are un rol diferit și nu poate fi folosit imediat.

Jumătate din rezerve nici măcar nu sunt în România

Mai există un detaliu despre care se vorbește foarte puțin.

Din cele 90 de zile de rezervă strategică, doar aproximativ jumătate se află efectiv pe teritoriul României.

Restul sunt depozitate în alte state ale Uniunii Europene.

Asta nu înseamnă că nu există, dar în caz de criză ele trebuie:

eliberate;

transportate;

aduse în România;

iar dacă este vorba despre țiței, acesta trebuie și rafinat înainte să devină carburant.

Problema nu este benzina. Problema este motorina

Aici apare concluzia cea mai importantă a studiului.

România ar putea avea în continuare benzină pentru autoturisme și, în același timp, să înceapă să ducă lipsă de motorină.

Iar motorina pune în mișcare aproape întreaga economie:

camioanele care transportă marfă;

agricultura;

utilajele din construcții;

distribuția alimentelor;

ambulanțele;

poliția;

armata;

transportul public.

Cu alte cuvinte, fără motorină nu se opresc doar mașinile diesel, ci și aprovizionarea magazinelor.

Când ar putea apărea primele probleme

În scenariul analizat de Asociația Energia Inteligentă, stocurile comerciale de motorină s-ar putea epuiza după aproximativ 40 de zile, dacă nu sunt găsite rapid surse alternative de aprovizionare.

Primele probleme nu ar însemna că toate benzinăriile rămân fără carburant peste noapte.

Mai întâi:

întârzie aprovizionarea;

dispar anumite sortimente;

stațiile independente rămân fără marfă;

transportatorii încep să cumpere preventiv;

autoritățile prioritizează alimentarea serviciilor esențiale.

Abia ulterior apar lipsurile vizibile pentru populație.

Dumitru Chisăliță subliniază că analiza nu este o prognoză și nu spune că România va rămâne fără carburanți.

Este un scenariu de stres care arată cât de vulnerabil poate deveni sistemul dacă importurile din Kazahstan rămân blocate timp de șase luni și nu sunt găsite rapid alternative.

Concluzia este simplă: nu este suficient să știm câte milioane de tone de petrol avem în rezerve. Mai important este câtă motorină poate ajunge, în fiecare zi, acolo unde economia are nevoie de ea.

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