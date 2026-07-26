Cum poate ajunge România să plătească cel mai scump petrol din regiune. Expert: „Motorina poate deveni cea mai mare vulnerabilitate a economiei”

Deși România dispune de rafinării moderne și de o producție internă de țiței, acestea nu sunt suficiente pentru a acoperi necesarul de consum. O mare parte din petrolul procesat provine din import, iar această dependență transformă infrastructura regională într-un element esențial pentru funcționarea economiei.

România produce petrol, dar depinde în mare măsură de importuri

Una dintre cele mai mari vulnerabilități ale sistemului energetic românesc este faptul că producția internă acoperă doar o parte din necesarul rafinăriilor. Restul este adus din afara țării, în principal din Kazahstan și Azerbaidjan, ceea ce face ca aprovizionarea să depindă de infrastructuri aflate în zone cu risc ridicat.

Potrivit analizei prezentate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), aproximativ trei sferturi din petrolul rafinat în România provine din import, iar cea mai importantă sursă este Kazahstanul.

Această realitate înseamnă că securitatea energetică a României nu depinde doar de existența petrolului pe piața internațională, ci și de funcționarea conductelor, terminalelor maritime, porturilor și rutelor comerciale prin care materia primă ajunge în rafinăriile românești.

Petrolul kazah ajunge în România printr-o infrastructură aflată în zona de conflict

O mare parte din țițeiul importat din Kazahstan utilizează conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), după care este încărcat în terminalul Novorossiisk, situat pe litoralul rusesc al Mării Negre.

Această rută a devenit una dintre cele mai sensibile din regiune, iar orice incident militar sau atac asupra infrastructurii poate avea efecte directe asupra fluxurilor comerciale.

Analiza arată că atacurile recente asupra zonei CPC au determinat reducerea producției petroliere din Kazahstan, deoarece exporturile nu au mai putut fi realizate în condiții normale. Într-un astfel de context, România riscă să intre în competiție cu alte state europene pentru volume limitate de țiței disponibile pe piață.

Petromidia reprezintă un avantaj strategic, dar și o vulnerabilitate

Rafinăria Petromidia este una dintre cele mai importante capacități industriale din România și are un rol esențial în alimentarea pieței interne cu carburanți.

Totuși, instalațiile sunt optimizate pentru procesarea anumitor tipuri de petrol, în special a celui provenit din Kazahstan. Dacă aprovizionarea prin conducta CPC ar fi întreruptă pentru o perioadă scurtă, stocurile existente și contractele deja încheiate ar putea limita impactul.

În schimb, o perturbare de durată ar obliga rafinăria să utilizeze alte tipuri de țiței, ceea ce presupune costuri suplimentare, adaptări tehnologice și un timp mai mare pentru reorganizarea aprovizionării.

Înlocuirea petrolului kazah nu înseamnă doar identificarea unei alte surse, ci și găsirea unor nave disponibile, a unor rute alternative și verificarea compatibilității tehnice a rafinăriilor cu noile sortimente de petrol.

De ce se poate scumpi motorina chiar dacă petrolul se ieftinește

Una dintre concluziile importante ale analizei este că evoluția prețului petrolului brut nu se reflectă întotdeauna direct în prețurile carburanților de la pompă.

Motorina este influențată de costurile de rafinare, de disponibilitatea produselor petroliere, de capacitatea rafinăriilor și de situația stocurilor europene.

Astfel, chiar dacă prețul internațional al petrolului Brent poate înregistra scăderi, motorina poate continua să se scumpească din cauza dezechilibrelor existente pe piața produselor finite.

Potrivit analizei, România a fost una dintre puținele țări europene unde motorina s-a scumpit într-o perioadă în care în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene prețurile au înregistrat scăderi.

Acest fenomen indică existența unor vulnerabilități specifice pieței locale și o transmitere mai rapidă către consumatori a creșterilor externe decât a eventualelor reduceri de preț.

Portul Constanța devine una dintre cele mai importante mize logistice din regiune

În ultimii ani, Portul Constanța și-a consolidat poziția ca principal nod regional pentru importul și distribuția carburanților, cerealelor și mărfurilor destinate inclusiv Ucrainei.

Creșterea volumelor de motorină tranzitate prin port a adus beneficii economice importante, însă a transformat infrastructura într-un obiectiv strategic.

Orice creștere a riscului militar în Marea Neagră poate determina companiile maritime și asigurătorii să majoreze costurile operaționale sau chiar să limiteze transporturile.

În aceste condiții, impactul economic poate apărea chiar și în lipsa unui atac direct asupra infrastructurii românești, prin majorarea costurilor logistice și reducerea disponibilității transportului maritim.

Scenariile unei posibile crize petroliere: ce s-ar putea întâmpla în următoarele săptămâni

Specialiștii atrag atenția că România nu se află în fața unui risc iminent de dispariție a carburanților, însă evoluția conflictelor din regiunea Mării Negre și din Orientul Mijlociu poate modifica rapid echilibrul pieței. În funcție de durata perturbărilor și de capacitatea rutelor alternative de a prelua volumele de petrol, impactul asupra economiei românești poate varia de la simple scumpiri până la dificultăți temporare de aprovizionare.

În primul scenariu, considerat cel mai favorabil, activitatea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC) este reluată într-un timp scurt, iar tensiunile din Orientul Mijlociu nu escaladează. În acest caz, România ar traversa în principal o perioadă de prețuri ridicate la carburanți, fără apariția unei penurii generalizate. Chiar și într-o astfel de situație, motorina ar putea rămâne la valori ridicate, influențând costurile transportului, agriculturii și industriei.

Un al doilea scenariu presupune ca fluxurile prin CPC să rămână afectate timp de două până la patru săptămâni, în timp ce transporturile maritime din Orientul Mijlociu continuă să fie perturbate. În această situație, statele din regiune ar intra într-o competiție directă pentru volumele disponibile de petrol și produse petroliere.

Consecințele s-ar putea vedea rapid la pompă prin noi majorări de preț, reducerea stocurilor comerciale și întârzieri în livrările maritime. În paralel, rafinăriile ar fi obligate să găsească surse alternative de țiței, iar costurile suplimentare s-ar transmite în lanț către economie, afectând agricultura, transporturile și, în final, prețurile alimentelor.

Cel mai pesimist scenariu este reprezentat de afectarea simultană a conductei CPC, a navigației în Marea Neagră și a fluxurilor petroliere din Orientul Mijlociu. Într-o asemenea situație, România s-ar putea confrunta, pe termen lung, cu dificultăți locale sau temporare în aprovizionarea cu motorină.

Cum ar arăta o penurie modernă de carburanți

Analiza subliniază că noțiunea de penurie nu trebuie asociată automat cu dispariția completă a carburanților din benzinării. În economia actuală, lipsurile apar treptat și se manifestă diferit față de crizele din trecut.

Primele semne ar putea fi întârzierile în livrări, lipsa temporară a anumitor produse în unele stații de alimentare, limitarea cantităților disponibile pentru anumite categorii de clienți sau creșteri accelerate ale prețurilor.

În același timp, marii consumatori strategici ar putea beneficia de prioritate la aprovizionare, în timp ce piața liberă ar deveni tot mai tensionată. Potrivit analizei, acesta este modul în care se manifestă în prezent penuriile de produse energetice, fără ca acestea să însemne dispariția completă a carburanților din piață.

De ce plafonarea prețurilor nu rezolvă problema

Dumitru Chisăliță consideră că autoritățile riscă să repete greșelile din crizele anterioare, reacționând doar după apariția efectelor vizibile în economie.

În analiza sa, acesta explică faptul că măsurile administrative, precum plafonarea marjelor comerciale sau intensificarea controalelor, nu pot rezolva o problemă generată de lipsa fizică a petrolului sau a produselor petroliere.

„Dacă problema este lipsa fizică de petrol sau motorină, plafonarea marjei nu creează niciun litru suplimentar. Dimpotrivă, dacă importatorul nu își poate recupera costul și riscul, el poate trimite cargoul într-un port în care primește un preț mai bun”, afirmă Dumitru Chisăliță, Președinte AEI.

Într-o piață regională tensionată, România concurează pentru aceleași resurse cu Bulgaria, Ungaria, Serbia, Ucraina, Turcia și alte state din regiune. În aceste condiții, comercianții vor prefera piețele care oferă stabilitate și predictibilitate, iar intervențiile administrative pot reduce atractivitatea pieței românești.

Rezervele strategice nu înseamnă autosuficiență

Un alt aspect evidențiat în analiză este diferența dintre existența unor rezerve obligatorii și capacitatea reală de a susține consumul național pentru o perioadă îndelungată.

Stocurile strategice pot amortiza temporar șocurile din aprovizionare, însă nu pot compensa pe termen lung reducerea importurilor, scăderea producției rafinăriilor, diminuarea livrărilor de motorină și creșterea simultană a cererii regionale.

Dumitru Chisăliță susține că autoritățile ar trebui să prezinte public informații clare privind numărul real de zile pe care îl acoperă aceste stocuri, structura lor, locațiile de depozitare și viteza cu care pot fi puse pe piață.

„Fără aceste răspunsuri, afirmația «avem stocuri suficiente» este o formulă politică, nu o informație operațională”, spune Dumitru Chisăliță, Președinte AEI.

Soluțiile propuse pentru reducerea vulnerabilităților

În opinia președintelui Asociației Energia Inteligentă, România are nevoie de o abordare complet diferită în gestionarea securității energetice.

Acesta propune înființarea unui Dispecerat Național de Securitate Energetică, capabil să monitorizeze permanent fluxurile de petrol, nivelul stocurilor, activitatea rafinăriilor, traficul maritim din Marea Neagră, evoluția prețurilor internaționale și riscurile militare care pot afecta aprovizionarea.

În paralel, statul ar trebui să negocieze din timp volume suplimentare de petrol din Azerbaidjan, Africa de Nord, Marea Nordului, bazinul mediteranean și Statele Unite, chiar dacă acestea presupun costuri mai mari. De asemenea, este necesară verificarea compatibilității rafinăriilor cu tipuri alternative de țiței și contractarea anticipată a navelor petroliere, pentru a evita blocajele logistice în cazul unei crize regionale.

România dispune de avantaje importante, precum rafinării performante, capacități de depozitare, producție internă de petrol și acces la Portul Constanța. Totuși, aceste atuuri sunt diminuate de dependența ridicată de importuri și de concentrarea aprovizionării pe rute care traversează unele dintre cele mai tensionate zone geopolitice din prezent.

Concluzia analizei este că adevărata provocare nu este existența petrolului pe piața mondială, ci capacitatea României de a-l contracta, transporta și rafina înainte ca piața regională să intre într-o perioadă de panică și competiție pentru resurse.

„România nu este în pragul inevitabil al unei penurii, dar este expusă periculos la o criză petrolieră regională”, avertizează Dumitru Chisăliță, Președinte AEI, care adaugă că „un stat nepregătit nu poate opri o dronă cu o ordonanță și nu poate umple un rezervor cu declarații de presă. Dacă ruta CPC, Marea Neagră și Orientul Mijlociu rămân simultan sub presiune, România riscă să descopere că securitatea energetică nu înseamnă să ai petrol undeva în lume, ci să îl ai contractat, transportat, rafinat și disponibil la pompă înainte ca piața să intre în panică.”