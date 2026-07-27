Putin bagă bățul prin gard: Ucraina va pierde teritoriile din vest „care au aparținut Poloniei, Ungariei și României”

Declarațiile au fost făcute duminică, în timpul unei întâlniri cu militari ai Marinei ruse. Fragmente din discurs au fost publicate de agenția rusă TASS și de mai multe canale rusești de Telegram.

În discursul său, Putin a reluat afirmația potrivit căreia regiunile din vestul Ucrainei ar fi fost „un dar al lui Stalin”.

„Sunt convins, de altfel, că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii vestice. Iar ceea ce a aparținut Poloniei, Ungariei și României se va întoarce, mai devreme sau mai târziu, poate nu mâine, nu poimâine, poate peste un an sau doi, peste zece sau 15 ani, dar, din punct de vedere istoric, totul va reveni la locul său”, a declarat Putin, potrivit Ukrainska Pravda.

Președintele rus nu a explicat în ce condiții ar putea Ucraina să piardă aceste teritorii.

Putin a prezentat apoi Rusia drept singurul stat care ar fi garantat integritatea teritorială a Ucrainei, în pofida faptului că Moscova a anexat ilegal Crimeea în 2014 și a revendicat alte patru regiuni ucrainene în 2022.

„Exista un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei, și anume Rusia. Însă ei au considerat că este necesar, posibil și avantajos pentru ei să declare Rusia drept inamic, iar pe ruși să nu-i considere o națiune titulară în Ucraina, ceea ce este o absurditate totală și o prostie”, a spus liderul rus.

De asemenea, el a încercat să-și convingă audiența militară că toți liderii din Ucraina „s-au ciocnit și s-au certat între ei ca păianjenii dintr-un borcan, împărțindu-și banii pe care i-au furat de la poporul ucrainean sau pe care îi fură de la sponsorii lor occidentali, împărțindu-i și distrugându-se reciproc, fugind în străinătate, ascunzându-se, revenind din nou – ce fel de unitate este aceasta?”

(sursa: Mediafax)