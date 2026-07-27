Tânăr și neliniștit: trecut penal al lui Abdul B., autorul atacului de la Berlin Pride

Ies la iveală noi informații despre trecutul lui Abdul Ballout, tânărul de 21 de ani care a organizat atacul terorist de la parada Pride din Berlin.

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Procurorii spun că acesta fusese condamnat anterior pentru mai multe infracțiuni, inclusiv pentru pregătirea unui act de terorism și propagandă a Statului Islamic.

Parchetul General al Germaniei a transmis că a decis să ofere aceste detalii „în interes public”, după incidentul de duminică, în urma căruia suspectul a fost împușcat mortal de poliție în timpul unei intervenții într-o grădină a unei familii din Berlin, după ce fugise de la locul presupusului atac.

Abdul Ballout, cetățean german de origine libaneză, era cunoscut autorităților de mai mulți ani. Prima sa condamnare a venit în februarie 2022, pentru agresiune și extrocare, un dosar ce avea la bază un incident mai vechi, perecut în septembrie 2019, când a agresat o persoană în curtea unui liceu din Berlin.

De altfel, tot în 2022 au mai fost analizate alte fapte ale lui Abdul B., comise în octombrie 2020, când a jefuit o persoană de o pereche de căști, împreună cu un complice.

Atunci, instanța dispusese o măsură educativă specifică legislației pentru minori, care a fost executată.

În mai 2026, Abdul B. a fost condamnat din nou, de această dată pentru prgătirea unui act grav de violență care pune în pericol statul, o infracțiune pe care legislația germană o încadrează la terorism.

El a fost găsit vinovat și pentru două încălcări ale Legii asociațiilor, după ce ar fi distribuit materiale interzise ale grupării teroriste Statul Islamic (ISIS). Instanța i-a aplicat o pedeapsă de un an și zece luni de închisoare pentru minori.

Anchetatorii susțin că, în a doua jumătate a anului 2025, Abdul B. și-ar fi manifestat intenția de a se alătura organizației teroriste ISIS.

Potrivit anchetei, acesta a încercat inițial să ajungă în Mauritania prin Turcia, însă tentativa a eșuat.

Ulterior, în mai 2025, a plecat din Germania spre Liban, tot prin Turcia, cu intenția de a continua drumul spre Siria.

În Liban, el ar fi intrat în contact cu persoane pe care le considera membre ale ISIS.

Pe 24 iulie 2025, Abdul B. a fost arestat de autoritățile libaneze și condamnat de un tribunal militar la trei luni de închisoare pentru infracțiuni care au inclus incitarea la conflicte religioase și confesionale.

După eliberare, acesta s-a întors în Germania în noiembrie 2025, fiind arestat imediat pe aeroportul Berlin Brandenburg în baza unui mandat emis de autoritățile germane. El a rămas în arest preventiv până la pronunțarea sentinței din 2026.

Procurorii mai susțin că încă din iunie 2024 distribuise pe contul său de Instagram materiale de propagandă ale Statului Islamic.

Având în vedere tot trecutul infracțional al lui Abdul B., după atacul de la Berlin Pride, una dintre principalele întrebări a fost de ce nu era Abdul B. în detenție.

Parchetul explică faptul că instanța a luat în calcul cele aproape șase luni petrecute în arest preventiv în germania și cele trei luni executate în Liban.

Judecătorii au reținut și faptul că inculpatul și-a recunoscut, în mare parte, faptele, a declarat că s-a distanțat de ISIS și că, la momentul judecării cauzei, nu exista o amenințare concretă și iminentă la adresa altor persoane sau a altor interese protejate de lege.

Cu toate acestea, condamnarea nu devenise definitivă.

Parchetul din Berlin formulase deja apel și a asolicitat o pedeapsă mai severă, executată în regim de detenție, precum menținerea mandatului de arestare până la finalizarea procesului.

Mai mult, poliția germană a investigat și suspiciuni privind posibila încălcare a legislației privind armele – în urma unei percheziții la domiciliul lui Abdul B., polițiștii au găsit doar o armă de jucărie, iar dosarul a fost clasat, ulterior.

„Islamismul este dușmanul libertății”

Atacul produs la parada Pride din Berlin continuă să provoace reacții puternice în Germania, iar dezbaterea se mută din zona securității în cea a politicilor privind imigrația și integrarea.

Wolfgang Kubicki, unul dintre liderii Partidului Liber Democrat (FDP), susține că atentatul reprezintă un atac asupra întregii societăți occidentale și cere autorităților să recunoască mai ferm amenințarea reprezentată de islamism. Într-un articol de opinie publicat de Euronews, politicianul afirmă că atentatul nu a vizat doar comunitatea LGBTQ+, ci valorile fundamentale ale unei societăți democratice și deschise.

Kubicki compară atacul din Berlin cu alte atentate care au vizat persoane homosexuale în ultimul deceniu, inclusiv masacrul din clubul Pulse din Orlando (2016) și atacul cu cuțitul de la Dresda (2020). Potrivit acestuia, toate aceste cazuri au un element comun: autorii ar fi fost motivați de ideologia islamistă și au ales în mod deliberat victime aparținând minorităților sexuale. „Atacul de la Berlin nu a fost îndreptat doar împotriva unei anumite comunități. A fost un atac împotriva libertății”, afirmă liderul liberal.

Politicianul citează date ale Biroului Federal al Poliției Criminale din Germania (BKA), potrivit cărora anul trecut au fost înregistrate 284 de infracțiuni violente motivate de orientarea sexuală a victimelor. Prin comparație, în 2015 autoritățile raportaseră doar 54 de astfel de infracțiuni. Kubicki susține că sentimentul de insecuritate resimțit de comunitățile LGBTQ+, dar și de alte categorii sociale, s-a accentuat în ultimii ani.

Liderul FDP consideră că Germania a ignorat prea mult timp problemele legate de integrarea unor comunități de migranți și avertizează asupra dezvoltării unor „societăți paralele”. În opinia sa, autoritățile trebuie să controleze mai atent imigrația și să acționeze împotriva organizațiilor și predicatorilor care promovează ideologii extremiste. Kubicki susține că islamismul nu mai reprezintă doar o amenințare externă, ci una care s-a dezvoltat și în interiorul Germaniei.

În articolul său, politicianul critică și o parte a stângii germane, pe care o acuză că evită să discute deschis despre rolul islamismului în astfel de atacuri. Potrivit acestuia, refuzul de a identifica sursa problemei riscă să favorizeze ascensiunea partidelor extremiste, deoarece electoratul percepe că formațiunile politice tradiționale evită subiectele sensibile. Ca exemplu, Kubicki indică modelul Danemarcei, despre care spune că a reușit să adopte politici mai ferme privind imigrația și integrarea fără a abandona principiile democratice.

Articolul liderului liberal apare într-un moment în care Germania încearcă să stabilească răspunsul politic după atacul de la parada Pride din Berlin. Autoritățile continuă ancheta pentru stabilirea tuturor circumstanțelor atentatului, în timp ce scena politică este împărțită între cei care cer înăsprirea măsurilor de securitate și imigrație și cei care avertizează că tragedia nu trebuie transformată într-un argument împotriva întregilor comunități de migranți.

(sursa: Mediafax)