AFM aprobă finanțări de peste 1 miliard de lei pentru reciclare, iluminat public și apă-canal

„Noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Fabrici de reciclare, Iluminat Public și Apă Canal au fost publicate pe site-ul AFM. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate pe site-ul www.afm.ro în urma ședinței Comitetului de Avizare de astăzi, 22 decembrie 2025”, se arată într-un comunicat.

În cadrul “Programului Fabrici de reciclare” a fost publicată o nouă listă care conține 21 de cereri de finanțare, în valoare totală de 408,24 milioane de lei.

De asemenea, în cadrul „Programului Iluminat Public – sesiunea noiembrie 2024” a fost publicată o nouă listă care conține 122 de dosare de finanțare, în valoare de 165,11 milioane de lei, iar pentru sesiunea decembrie 2024 au fost aprobate 100 de dosare de finanțare, în valoare de 134,006 milioane de lei.

În cee ace privește „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate – sesiunea 05.04 – 06.05.2024”, a fost publicată o nouă listă care conține 12 cereri de finanțare, în valoare totală de 357,16 milioane de lei. Guvernul a decis caîn cursul acestei luni ca AFM să preia și proiectele din PNRR care riscau să fie blocate, asigurându-se astfel o finanțare totală de peste 4 miliarde de lei.