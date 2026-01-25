Ajutoare consumatori vulnerabili energie gaze 2026: 50-100 lei lunar

Anunțuri cheie de la Ministrul Energiei Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a detaliat sâmbătă, într-un interviu la Antena 3 CNN, măsurile de sprijin pentru consumatorii vulnerabili la energie electrică și gaze naturale în 2026. Acestea includ ajutoare lunare directe în facturi, plus planuri de reducere a accizelor la carburanți odată cu îmbunătățirea bugetului. De asemenea, facturile la gaze vor rămâne stabile, chiar în scenarii de criză internațională.

Ajutoare pentru consumatorii vulnerabili

Pentru energie electrică, consumatorii vulnerabili vor primi în continuare 50 de lei lunar, scăzuți automat din factură prin interconectarea cu bazele ANAF.

„Lucrăm la proiecție ca oamenii care vor să ia în continuare vouchere să poată să le ia. Dacă nu, creăm acel control din bazele de date ale lunii, din care, folosind tehnologia, furnizorii pot să vadă interconectarea cu ANAF-ul: dacă X are sub 2.000 de lei, se încadrează și și-a manifestat intenția de a beneficia de acei bani, iar factura să scadă automat 50 de lei, să scrie că a fost dedusă această sumă”, a explicat Bogdan Ivan.

La gaze naturale, sprijinul se extinde pe sezonul rece: 50 de lei lunar timp de 6 luni (octombrie-martie), cumulând 100 de lei în perioadele cu facturi mari. Mecanismul, similar celui de la energie, va fi trimis curând Guvernului.

„Vrem să fac același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de 6 luni în sezonul rece, pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp.”

Aceste ajutoare vizează protecția românilor cu venituri mici, prin procese automate și transparente.

Reducere accize carburanți și stabilitate prețuri

Bogdan Ivan a promis reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze la nivelurile de dinainte de 31 decembrie 2025, cu un prag de 10%, imediat ce deficitul bugetar se ameliorează. Prețurile actuale la pompă (7,90 lei/l motorină, 7,60 lei/l benzină) ar putea scădea la 7-7,30 lei/l.

„Am început un demers foarte clar prin care am redus specula, am oprit orice joc și înțelegere de tip cartel al operatorilor și am păstrat prețurile la undeva 7 lei în piață. M-am opus creșterii accizelor la gaze, energie electrică și combustibil. Revenirea cu 10% a accizelor, revenirea la starea inițială din 31 decembrie 2025. Dacă scadem de la cât e acum – de la 7,90 lei/l motorina, 7,60/l benzina – ne ducem la 7 lei – 7,30 lei. Când vom avea o situație mai bună din perspectiva deficitului bugetar, o să militez pentru acest lucru, reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze.”

„Odată ce cifrele bugetului vor arăta mai bine, suntem obligați să facem acest lucru. În clipa în care vorbim despre accize crescute la energie, gaze, combustibil, mâna statului ajunge în buzunarul oricărui român.”

Facturi gaze stabile în 2026, chiar în criză

România e pregătită pentru orice scenariu, cu contracte bilaterale pe minim 2 ani și lichiditate suficientă. Prețurile la gaze rămân plafonate până la 31 martie, cu creșteri estimate de doar 2-5% în aprilie.

„Am calculat ce putem să facem și deja sunt în piață oferte la același preț ca plafonul sau chiar mai jos. Ne-am pregătit cu suficientă lichiditate de gaze și cu contracte bilaterale pe minim doi ani. Dacă apar probleme internaționale independente de noi, vom elimina treptat această plafonare pe parcursul unui an, astfel încât românul să nu mai simtă creșteri dramatice, cum s-a întâmplat la energie electrică”, a afirmat ministrul.

„Românul nu va mai simți aceeași presiune ca și la energia electrică. Estimez că facturile pentru luna aprilie, care vor veni în mai, vor fi la același nivel sau cu creșteri nesemnificative de 2-5%.”

Strategia, bazată pe cea mai mare rețea de transport gaze din Europa Centrală și de Est, ar putea modela și reglementările la energie electrică.