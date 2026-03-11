Cele mai sigure 3 țări pentru refugiu dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial

Cele mai sigure țări în caz de Al Treilea Război Mondial: Fiji, Islanda, Noua Zeelandă – analiză completă

Tensiunile geopolitice escaladează: războiul din Ucraina persistă, atacurile Israelului în Gaza continuă, iar spațiul aerian din Orientul Mijlociu – inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Israel, Bahrain și Irak – rămâne închis, arată hărțile Flightradar24. Posibilitatea unui Al Treilea Război Mondial sperie lumea, așa că analizele iberice identifică trei țări sigure datorită izolării geografice, resurselor și autosuficienței.

Fiji, izolarea din Pacific care poate deveni un refugiu natural

Arhipelagul Fiji, la peste 2.000 km nord de Noua Zeelandă, impresionează prin poziția sa izolată în Oceanul Pacific, cu peste 300 de insule. Departe de puterile militare și rutele strategice, reduce riscul de țintă în conflicte majore. Comunitățile locale trăiesc autosuficient prin pescuit și agricultură, esențiale dacă lanțurile globale de aprovizionare colapsează. Vulnerabilități: importuri și cicloane extreme.

Islanda, țara aproape complet independentă energetic

Islanda excelează prin independența energetică totală, bazată pe geotermală și hidroelectrică. Nu depinde de importuri de combustibili, menținând economia funcțională în crize energetice globale. Cu 400.000 locuitori, poziționată izolat în Atlanticul Nord, oferă apă, pescuit și energie ieftină – ideale pentru supraviețuire pe termen lung.

Noua Zeelandă, una dintre cele mai autosuficiente țări din lume

Noua Zeelandă domină clasamentele de reziliență prin producția internă masivă de alimente: fructe, legume, carne, lactate și pește. Populație mică (5 milioane), izolată în Pacificul de Sud, cu instituții stabile, infrastructură modernă, apă abundentă, sol fertil și energie regenerabilă. Dificil de implicat direct în războaie globale.

De ce contează izolarea geografică

Analizele subliniază izolarea și autosuficiența ca factori cheie. Țări ca Fiji, Islanda și Noua Zeelandă, departe de centrele geopolitice, pot produce singure energie și hrană, rezistând crizelor mondiale.

(sursa: Mediafax)