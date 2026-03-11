Cum trăiește astăzi Chuck Norris, la 86 de ani: familia, copiii și viața discretă a starului din „Walker, Texas Ranger”

Chuck Norris la 86 de ani: cine este soția lui și câți copii are legenda din „Walker, Texas Ranger”

La 86 de ani, Chuck Norris continuă să impresioneze cu energia sa. Actorul celebru pentru rolul din „Walker, Texas Ranger” a marcat aniversarea într-un mod spectaculos, demonstrând că spiritul de luptător nu dispare niciodată, potrivit Hello Magazine.

Cum arată viața lui Chuck Norris astăzi

Actorul american, născut Carlos Ray Norris, a împlinit 86 de ani pe 10 martie. Cu această ocazie, el a publicat pe Instagram un videoclip filmat într-un decor tropical, în care exersează lovituri de arte marțiale.

„Nu îmbătrânesc. Doar trec la nivelul următor”, a spus actorul în clipul postat.

În mesajul care a însoțit filmarea, Norris a transmis fanilor că se simte recunoscător pentru încă un an de viață, pentru sănătate și pentru susținerea publicului care l-a urmărit de-a lungul deceniilor.

În prezent, actorul trăiește alături de soția sa pe un ranch din Navasota, Texas, în apropiere de Houston. Acolo funcționează și organizația non-profit pe care a fondat-o în 1990 – Kickstart Kids, un program educațional care predă karate elevilor din gimnaziu și liceu.

Deși s-a retras în mare parte din actorie în 2005, Norris nu a dispărut complet de pe marile ecrane. După debutul său cinematografic din 1968, el a revenit ocazional în filme lansate în 2012, 2015, 2020, 2023 și 2024. Cel mai recent rol al său este în filmul „Agent Recon”.

Cine este soția lui Chuck Norris

Chuck Norris este căsătorit din 1998 cu Gena O’Kelley, fost model.

Cei doi s-au cunoscut în 1997, în Dallas, într-un mod neașteptat: actorul se afla la o întâlnire cu o altă femeie atunci când a văzut-o pe Gena și a invitat-o în oraș a doua zi.

Curios este că O’Kelley apăruse anterior într-un rol minor în serialul „Walker, Texas Ranger”, în 1993.

Astăzi, ea este partenera lui Norris și în afaceri. Din 2015 conduce compania CForce, o firmă de îmbuteliere a apei pe care o deține împreună cu actorul.

Copiii lui Chuck Norris

Chuck Norris este tatăl a cinci copii.

Împreună cu actuala soție, Gena O’Kelley, are gemeni fraterni, Dakota și Danilee, născuți în 2001.

Înainte de această căsătorie, actorul a fost căsătorit timp de 30 de ani cu Dianne Kay Holechek, colegă de liceu. Cei doi s-au căsătorit în 1958, când Norris avea 18 ani, iar ea 17.

Din această căsnicie au rezultat doi fii:

Mike Norris, născut în 1962

Eric Norris, născut în 1965

Cei doi au divorțat în 1989, după o separare care a avut loc în 1988.

Fiica despre care s-a aflat mai târziu

Pe lângă cei patru copii cunoscuți, Chuck Norris mai are o fiică, Dina, născută în 1963.

Ea a fost concepută în urma unei relații extraconjugale cu o femeie pe nume Johanna, în perioada în care actorul era staționat în California, în timpul serviciului său în United States Air Force.

Norris și fiica sa s-au întâlnit pentru prima dată abia în 1990, iar actorul a vorbit public despre ea în 2004, în autobiografia sa, „Against All Odds: My Story”.

Povestea lor arată că, dincolo de imaginea de dur din filme, Chuck Norris este înainte de toate un tată dedicat și un familist convins.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa foto Hepta