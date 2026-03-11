S-a încheiat ședința CSAT. Principalele concluzii după reuniunea de la Palatul Cotroceni

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   12:30
Sursa foto: presidency.roPreședintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a încheiat după trei ore de dezbateri. Urmează ca oficialii să comunice deciziile.

Administrația Prezidențială a anunțat că ședința CSAT s-a încheiat în jurul orei 12.15.

Ședința a început la ora 9.30.

Oficialii urmează să comunice deciziile luate în CSAT.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit la ora 9:30. Ședința a fost convocată de președintele Nicușor Dan și va avea loc la Palatul Cotroceni. CSAT analizează dislocarea temporară în România a unor capabilități militare

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se vor afla mai multe subiecte. Printre acestea se află și cel referitor la situația din Orientul Mijlociu și ce implicații sunt pentru România.

De asemenea, un alt subiect vizează evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România.

Totodată, un subiect important de pe ordinea de zi este cel privind analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare, potrivit  Mediafax

Președintele Nicușor Dan urmează să comunice deciziile luate în CSAT, la ora 13.30.

știre in curs de actualizare

 

 

Subiecte în articol: csat sedinta siguranta nationala
