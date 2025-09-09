ANAF avertizează asupra unor mesaje false transmise în numele instituţiei

ANAF a anunţat, printr-un comunicat de presă transmis marţi, că aceste e-mailuri nu aparţin instituţiei şi au scopul de a induce în eroare destinatarii. Mesajele pot conţine informaţii false, cereri nejustificate sau link-uri periculoase care pot compromite datele personale şi financiare ale contribuabililor.

Cum comunică oficial ANAF cu contribuabilii

Reprezentanţii Fiscului reamintesc că interacţiunea cu persoanele fizice şi juridice se face exclusiv prin Spaţiul Privat Virtual (SPV) – platforma oficială securizată – sau prin Poşta Română, cu confirmare de primire. În plus, ANAF nu solicită niciodată informaţii personale sau financiare prin e-mailuri provenite din surse neoficiale.

Recomandările ANAF pentru contribuabili

Instituţia le recomandă contribuabililor:

să ignore şi să şteargă mesajele venite de la adresa info@anaf.io sau alte adrese suspecte,

să nu acceseze link-uri din aceste e-mailuri,

să nu descarce fişiere ataşate care ar putea conţine programe maliţioase.

Contribuabilii sunt sfătuiţi să verifice întotdeauna autenticitatea comunicărilor primite şi să folosească exclusiv canalele oficiale puse la dispoziţie de ANAF.