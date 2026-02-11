Noi sancțiuni dure din 2026: ANAF declară inactive firmele care nu depun situațiile financiare

Firmele care nu depun bilanțul la timp riscă inactivitatea fiscală din 2026. Ce sancțiuni se aplică și ce obligații rămân

Începând cu 1 ianuarie 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va putea declara inactivă fiscal orice firmă care nu depune situațiile financiare anuale în termen de cel mult cinci luni de la data-limită legală. Măsura, introdusă prin modificările Codului de procedură fiscală, vine să întărească disciplina fiscală, să reducă evaziunea și să elimine din evidențe companiile-fantomă.

Când poate fi declarată o firmă inactivă fiscal din 2026

Noua regulă se aplică firmelor care nu depun situațiile financiare anuale în maximum cinci luni de la termenul legal de depunere. Verificarea va viza bilanțurile cu termen de depunere în anul 2026.

Termenele legale pentru depunerea situațiilor financiare sunt stabilite prin Legea contabilității nr. 82/1991 și sunt:

31 mai – pentru societățile comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, companii naționale, regiile autonome și institutele naționale de cercetare-dezvoltare;

30 aprilie – pentru celelalte persoane juridice;

150 de zile de la încheierea exercițiului financiar ales – pentru firmele cu exercițiu financiar diferit, din prima categorie;

120 de zile – pentru firmele cu exercițiu financiar diferit, din cea de-a doua categorie.

Companiile care nu au desfășurat activitate de la înființare pot depune o declarație pe proprie răspundere în termen de 60 de zile de la finalul exercițiului financiar. Și acestea intră sub incidența noilor verificări, potrivit unui comunicat de presă emis de ANAF.

De ce introduce ANAF această măsură

Potrivit Fiscului, scopul principal este creșterea disciplinei fiscale și combaterea firmelor-fantomă, folosite adesea în scopuri frauduloase, pentru evaziune fiscală și tranzacții fictive. Noile reguli sunt menite să asigure o imagine corectă asupra economiei și să îmbunătățească gradul de colectare a taxelor.

Ce se întâmplă dacă o firmă este declarată inactivă fiscal

Declararea inactivității fiscale atrage consecințe majore:

1. Anularea codului de TVA

Dacă firma este plătitoare de TVA, codul de TVA este anulat automat din momentul comunicării deciziei ANAF.

2. TVA se colectează, dar nu se deduce

În perioada de inactivitate fiscală, dacă firma desfășoară activitate:

trebuie să colecteze TVA;

nu are drept de deducere a TVA.

TVA colectată trebuie declarată și plătită până la data de 25 a lunii următoare.

3. Înscrierea în cazierul fiscal

Inactivitatea fiscală se înscrie:

în cazierul firmei;

în cazierul reprezentanților legali.

4. Blocaj la Registrul Comerțului

ONRC nu autorizează operațiuni de înregistrare sau modificare pentru firmele și administratorii care figurează cu inactivitate fiscală în cazier.

Ce obligații rămân în vigoare pentru firmele inactive

Chiar și în cazul declarării inactivității fiscale, toate obligațiile de declarare și plată a taxelor rămân valabile. Firma este în continuare supusă:

controalelor fiscale;

procedurilor de colectare;

măsurilor de executare silită, dacă este cazul.

Singurele excepții sunt notificarea și impunerea din oficiu pentru declarațiile nedepuse.

Alte situații în care o firmă poate deveni inactivă fiscal

Conform legislației în vigoare, ANAF poate declara inactivă o firmă și dacă:

nu depune nicio declarație fiscală timp de un semestru calendaristic;

nu funcționează la sediul social declarat;

are suspendată activitatea la Registrul Comerțului;

nu mai deține drept legal asupra sediului social.

Ce trebuie să știe antreprenorii

Noile reguli impun o atenție sporită asupra respectării termenelor de raportare financiară. O simplă întârziere poate avea efecte serioase: pierderea codului de TVA, blocaj administrativ și afectarea reputației firmei.

ANAF subliniază că măsura face parte dintr-un pachet amplu de combatere a evaziunii fiscale și de creștere a transparenței în mediul de afaceri.