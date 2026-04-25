Alexandru Nazare promite un nou ANAF, fără structuri inutile. Jumătate din unitățile din țară se desființează

„ANAF nu putea rămâne o instituție ineficientă la nesfârșit”, a transmis ministrul, pe Facebook, adăugând că viitorul fiscalității trebuie să fie „digitalizat, performant, care susține bugetul public mai mult decât consumă”.

Reforma este realizată împreună cu președintele ANAF, Adrian Nica, și este, potrivit lui Nazare, un proces „ireversibil”, construit pe „analize de eficiență și pe date concrete din teren”, care va fi implementat etapizat, pe parcursul a aproximativ două luni.

„Concret, procesul de reorganizare va însemna desființarea unui număr important de sedii fiscale fizice - municipale, orăşeneşti şi comunale. Nu lăsăm comunități fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puțin prin ghișee fizice ineficiente și mai mult prin digitalizare și servicii adaptate anului 2026. În paralel, echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate acolo unde este cu adevărat nevoie - în zonele cu risc ridicat de evaziune, pentru a întări capacitatea de control”.

În paralel, ANAF va trimite echipe în teritoriu, la solicitarea autorităților locale. „Nu lăsăm nicio localitate fără asistență”, iar echipele se vor deplasa direct în comunități, în colaborare cu primăriile, „ori de câte ori este necesar”, a explicat ministrul.

Nazare descrie reforma ca „o schimbare de logică”, de la o „prezență birocratică dispersată” la „eficiență operațională și rezultate măsurabile”, în contextul în care controalele recente au evidențiat probleme majore.

„În ultimele luni, controalele desfășurate au arătat clar unde sunt vulnerabilitățile sistemului. ANAF a identificat rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală, unele formate din zeci de societăți, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare și utilizarea repetată a insolvenței pentru a evita plata obligațiilor. Aceste realități nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea și mai eficient în utilizarea resurselor”.

Obiectivul este „un ANAF modern, echitabil, corect și transparent”, care să colecteze mai bine și să reducă evaziunea, în condițiile în care modernizarea înseamnă „mai puțină birocrație” și servicii publice digitalizate.

Totodată, reforma vizează și resursa umană.

„Un alt obiectiv major pentru perioada următoare este să facem din ANAF o instituție atractivă pentru o nouă generație de profesioniști. Trebuie să atragem în administrația fiscală oameni tineri, bine pregătiți, cu energie, care vor să performeze și să lucreze onest în serviciul public. Fără resursă umană de calitate, nicio reformă nu poate avea succes”.

„Reforma ANAF face parte din procesul mai amplu de consolidare fiscală, în care colectarea corectă și eficientă devine la fel de importantă ca politica fiscală în sine. Un stat puternic şi credibil este un stat eficient, performant, care își respectă contribuabilii și care folosește eficient banii publici”, a conchis Nazare.

(sursa: Mediafax)