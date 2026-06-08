Cele mai căutate titluri Nemira la Bookfest 2026

În ceea ce privește preferințele cititorilor Nemira, primul loc a fost ocupat de „Trenul de la miezul nopții” de Matt Haig, una dintre cele mai așteptate apariții editoriale ale anului. Volumul s-a bucurat de interesul cititorilor încă din momentul anunțării sale, iar ediția în limba română a fost publicată concomitent cu edițiile internaționale, la finalul lunii mai.

În top au urmat bestsellerul japonez „Vă prescriem o pisică” de Syou Ishida, și volumul de povestiri „Echipajul scheletelor” de Stephen King, tradus pentru prima dată în limba română. Printre cele mai căutate titluri s-au numărat și primul volum al seriei „Rebel Blue Ranch” de Lyla Sage – „Done and Dusted – Praf și pulbere”, una dintre cele mai așteptate apariții pentru iubitorii genului small-town romance, precum și „Tristețea zeilor” de Marian Coman, cea de-a treia carte din universul Haiganu și volumul care încheie, de altfel, seria.

Titlurile Nemi continuă să se regăsească printre alegerile micilor cititori, cu volume care îmbină povești accesibile cu teme esențiale pentru dezvoltarea emoțională și curiozitatea celor mici. Printre preferințe se numără atât cărți ilustrate pentru primele lecturi, cât și titluri care încurajează lectura independentă și descoperirea lumii prin povești.

Zona de manga în limba română continuă să atragă un public tot mai divers, confirmând interesul în creștere pentru acest gen. Serii consacrate publicate în imprintul NEZUMI by Nemira, alături de noi apariții, se regăsesc anul acesta în topul preferințelor cititorilor.

Top 10 Nemira

„Trenul de la miezul nopții”, de Matt Haig „Vă prescriem o pisică”, de Syou Ishida „Echipajul scheletelor”, de Stephen King Done & Dusted, de Lyla Sage „Tristețea zeilor”, de Marian Coman „Copiii memoriei”, de Adrian Tchaikovsky „Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană”, de Cat Bohannon „Plecare, plecări”, de Julian Barnes „Ticălos începător”, de John Scalzi „Oprește ploaia, aruncă cu sare! ”, de Gilbert Costache, Delia Marinescu, Ana Maria Ciobanu

Top 5 Nemi

„ Bibina la Paris”, de Cristina Andone, Georgiana Chițac „ Bibina la Londra”, de Cristina Andone, Georgiana Chițac „Dar Motan”, de Cristina Andone, Emi Balint „Rața și gâsca merg la plajă”, de Tad Hills „Rața și gâsca”, de Tad Hills

Top 5 NEZUMI by Nemira

„Maruru și Hachi - pisicile hoinare”, vol.1, de Yuri Sonoda „Chi – viață de pisică”, vol.2, de Konami Kanata „Atacul Titanilor Omnibus 1”, vol. 1+2, de Hajime Isayama „Atelierul Vrăjitoarelor”, vol. 1, de Kamome Shirahama „Justițiarii din Tokyo Omnibus 1”, vol. 1+2, de Ken Wakui

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau și continuă să fie și astăzi un business de familie condus de Ana Lotts-Nicolau și Cătălina Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din întreaga lume și, în același timp, susține noile generații de scriitori români ale căror voci consideră că trebuie să se facă și mai mult auzite.

În dialog constant cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #plăcerea lecturii, alături de convingerea profundă că literatura și educația pot schimba destine.