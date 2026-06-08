Statul pregătește autorizarea și supravegherea digitală a farmaciilor

Un proiect legislativ pus recent în dezbatere la Parlament, de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, schimbă radical modul în care farmaciile și drogheriile vor fi autorizate, controlate și monitorizate de stat. Concret, dosarele cu șină, copiile după documente și deplasările repetate la diverse instituții ar urma să devină istorie, deoarece toate procedurile de autorizare ale farmaciilor vor fi gestionate printr-o platformă informatică unică. Mai mult, toate cele peste 8.000 de farmacii deja autorizate vor fi obligate să se înscrie pe noua platformă electronică, iar cele care nu se conformează riscă să dispară din evidențele oficiale și să piardă contractele cu sistemul public de sănătate.

În calitate de senator UDMR, ministrul Cseke Attila propune una dintre cele mai ample modificări ale Legii farmaciei (L. nr.266/2008) din ultimii ani, printr-un proiect legislativ depus la Senat, la finalul săptămânii trecute. Potrivit expunerii de motive, modificările sunt asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar neadoptarea lor poate pune în pericol finanțarea europeană destinată digitalizării sistemului sanitar.

Adio, dosare pe hârtie!

Una dintre cele mai importante schimbări este digitalizarea completă a procesului de autorizare.

Astfel, persoanele juridice care vor să înființeze sau să autorizeze o farmacie vor fi obligate să se înregistreze pe o platformă informatică, ce „a fost deja dezvoltată” de Ministerul Sănătății împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Noul sistem va elimina „obligația depunerii dosarului pe suport hârtie la direcțiile de sănătate publică județene și a documentelor scanate la Ministerul Sănătății”, se arată în expunerea de motive.

O altă noutate este introducerea interoperabilității între instituții. Astfel, informațiile necesare nu vor mai fi solicitate de la cetățeni sau firme dacă acestea există deja în bazele de date ale statului.

Concret, datele despre societate, sediu, coduri CAEN, farmacistul-șef, contractele de muncă și dreptul de exercitare a profesiei vor fi preluate automat din registrele publice. Informațiile vor fi colectate din bazele de date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, Inspecției Muncii, Colegiului Farmaciștilor din România, Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor și Inspectoratului General pentru Imigrări.

„Solicitantul nu mai are obligația de a depune documente justificative aflate deja în evidența autorităților publice”, se precizează în document.

Condiții mai stricte pentru farmaciștii-șefi

Reprezentanții legali ai firmelor nu vor putea accesa platforma fără o verificare prealabilă. Conform proiectului, aceștia vor completa declarații pe proprie răspundere, semnate electronic, iar Ministerul Sănătății va verifica automat identitatea persoanei și calitatea sa de reprezentant legal prin interogarea bazelor de date ale statului. Cererea finală de autorizare va trebui semnată electronic atât de reprezentantul legal, cât și de farmacistul-șef.

Sunt introduse, de asemenea, și o serie de termene pentru desfășurarea procedurilor. Astfel, după validarea documentației, DSP-urile vor avea la dispoziție maximum 30 de zile pentru efectuarea inspecției și întocmirea raportului de conformitate. Dacă sunt identificate nereguli, solicitantul va putea remedia deficiențele și va beneficia de o singură reinspecție. Autorizația de funcționare va trebui emisă, de asemenea, în cel mult 30 de zile de la primirea deciziei favorabile de conformitate.

Proiectul modifică și regulile privind conducerea farmaciilor și drogheriilor. Astfel, farmaciile comunitare vor putea fi conduse doar de un farmacist-șef care își exercită profesia cu „normă întreagă”, de opt ore pe zi. Acesta trebuie să dețină certificat de membru al Colegiului Farmaciștilor din România și certificat profesional curent.

Reguli similare sunt introduse și pentru drogherii, care vor putea fi conduse fie de un farmacist-șef, fie de un asistent medical de farmacie-șef cu drept de liberă practică.

Control permanent prin bazele de date ale statului

Dincolo de această componentă de simplificare, proiectul creează și un sistem de supraveghere continuă care permite Ministerului Sănătății, direcțiilor de sănătate publică și Agenției Naționale a Medicamentului să verifice periodic dacă o farmacie mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizării. Aceste verificări nu se vor face doar prin controale la fața locului, ci și prin interogarea automată a sistemelor informatice ale altor instituții.

Noua platformă va avea acces la date provenite de la: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Inspecția Muncii, Colegiul Farmaciștilor din România, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, Inspectoratul General pentru Imigrări, Ordinul Asistenților Medicali, Ministerul Afacerilor Interne.

Toate aceste instituții vor transmite automat informații relevante pentru autorizarea și funcționarea farmaciilor.

Vor fi verificate inclusiv contractele de muncă, normele de lucru ale farmaciștilor-șefi, statutul punctelor de lucru, valabilitatea documentelor profesionale și situația juridică a societăților comerciale.

Statul nu va mai aștepta sesizări sau controale periodice pentru a descoperi eventuale probleme, ci le va putea identifica direct din bazele de date pe care le interconectează.

Noi motive de anulare a autorizației

Mai mult, proiectul prevede că anumite contravenții pot fi constatate și sancționate pe baza datelor rezultate din interoperabilitate. Totuși, înainte de aplicarea sancțiunilor, deținătorul autorizației trebuie notificat și va avea la dispoziție 30 de zile pentru clarificări sau remedierea situației. În caz contrar, autorizația de funcționare va putea fi suspendată până la rezolvarea problemelor constatate.

Cu alte cuvinte, o modificare apărută într-o bază de date publică poate declanșa un proces administrativ care se poate finaliza cu suspendarea activității unei farmacii.

Proiectul introduce și situații noi în care autorizațiile de funcționare pot fi anulate, printre acestea numărându-se: radierea firmei care deține autorizația; radierea punctului de lucru autorizat; constatarea, prin inspecție, a faptului că farmacia nu mai funcționează efectiv la adresa declarată. Cseke spune că măsura urmărește eliminarea din evidențele oficiale a unităților farmaceutice care există doar pe hârtie.

O obligație nouă

Nu doar noile farmacii vor intra în sistem. Toate cele peste 8.400 de unități farmaceutice deja autorizate vor trebui să se înroleze în noua platformă și să valideze informațiile preluate automat de Ministerul Sănătății.

Conform proiectului, farmaciile care nu finalizează procedura nu vor fi preluate în evidențele electronice ale ministerului și nu vor apărea în lista oficială a unităților autorizate.

Mai mult, societățile respective nu vor putea încheia sau prelungi contracte cu casele de asigurări de sănătate. Contractele deja existente pot fi suspendate până la conformare.

Pentru numeroase farmacii care lucrează cu rețete compensate și programe naționale de sănătate, această prevedere poate avea implicații economice importante.

Ministrul Cseke Attila subliniază că România și-a asumat prin PNRR digitalizarea unor procese esențiale din sistemul sanitar, iar modificarea Legii farmaciei reprezintă una dintre aceste obligații, proiectul „Modernizarea sistemului electronic de raportare a stocului de medicamente (SER)” beneficiind de o finanțare europeană de peste un milion de lei.