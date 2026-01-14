ANAF schimbă regulile pentru eșalonările la plată. Ce trebuie să știe contribuabilii

Eșalonare simplificată: Acces rapid, fără garanții

Contribuabilii pot solicita eșalonarea simplificată direct la ANAF, fără fideiusiune sau alte garanții, dacă respectă pragurile de datorii: maximum 100.000 lei pentru persoane fizice și 400.000 lei pentru persoane juridice.

Pentru firme, cererea impune o vechime minimă de 12 luni de la înființare și datorii vechi de cel mult 12 luni, cu un termen de plată de maximum un an.

ANAF subliniază că această opțiune rămâne viabilă pentru sume mici, eliminând birocrația inutilă.

Eșalonare clasică: Flexibilitate pentru datorii mari

Oricine, inclusiv persoanele fizice în dificultate financiară, poate accesa eșalonarea clasică pentru maximum 5 ani, fără limită la cuantumul datoriilor, dar cu obligația de a constitui garanții sau un contract de fideiusiune. Acesta din urmă devine obligatoriu dacă contribuabilul are alte datorii pentru care nun se acordă eșalonare la plată, bunuri insuficiente pentru garanție sau este o firmă nou-înființată (sub 12 luni). Fideiusiunea se cere și la modificări sau prelungiri pentru a menține valabilitatea eșalonării, dar ANAF nu o execută decât în caz de neplată conform graficului.

Disciplină fiscală

Noile reguli vizează stoparea abuzurilor, unde datorii mari acumulate intenționat ducând la insolvență, fără ca statul să își poată recupera creanțele. Răspunderea solidară rămâne neschimbată, protejând contribuabilii de bună-credință care declară și plătesc la scadență, notează observatornews.ro.