Născuți în august: Între pasiunea Leilor și pragmatismul Fecioarelor

Persoanele născute în august sunt expresive, creative, influențate de trăsăturile zodiacale Leu sau Fecioară.

Fiind ultima lună completă de vară, august se mândrește adesea cu temperaturi caniculare, weekenduri coapte pentru planificarea unei vacanțe în familie și sentimentul că zilele deschise și pline de distracție se mută încet, dar sigur, în oglinda retrovizoare. Acest sentiment poate alimenta un impuls aprins de a profita la maximum de ultimele zile ale celei mai fierbinți perioade a anului, prioritizând activitățile care îți aduc mai multă plăcere și bucurie, fie că este vorba de a-ți vedea trupa preferată în concert sau de a te strecura pe plajă cât mai mult posibil cu partenerul/partenera ta.

A doua jumătate a lunii august oferă adesea energia sezonului de întoarcere la școală, care, chiar dacă nu mai ești student/ă, îți poate îndrepta atenția către lucruri pragmatice de făcut. Acesta este efectul forțelor astrologice aflate în joc în timpul celei de-a opta luni a anului.

Influențe astrologice

Persoanele născute în august se încadrează într-unul din cele două semne zodiacale: Leul însorit (23 iulie – 22 august) sau Fecioara analitică (23 august – 22 septembrie). Persoanele născute când soarele se afla în semnul său natal, Leul, simbolizat de Leu, sunt carismatice, optimiste, fermecătoare, motivate, pasionate, iubitoare de lumina reflectoarelor, loiale, calde și încrezătoare. Fiind semn fix de foc, sunt hotărâte atunci când își urmăresc cele mai ambițioase obiective, dar ar putea suferi și de încăpățânare.

Între timp, cei care au venit pe lume când soarele se mișca prin Fecioară, simbolizată de Fecioară, sunt analitici, cerebrali, orientați către servicii, sensibili, intuitivi, serviabili, grijulii, atenți și atenți la detalii. Fiind semnul mutabil de pământ, sunt atât adaptabili, cât și cu picioarele pe pământ, dar s-ar putea lupta cu indecizia, care provine adesea din faptul că sunt îngrijorați în mod natural.

Acestea fiind spuse, cei născuți în august sunt programați să planifice ceea ce vor să realizeze și apoi să creeze planuri îndrăznețe, pas cu pas, pentru a trece linia de sosire. Născuți pentru a conduce și a realiza, ei cred că pot atinge înălțimi la care multe zodii nici măcar nu ar îndrăzni să viseze și probabil vor avea și dovezile care să susțină acest lucru. De asemenea, sunt de obicei comunicatori pricepuți, cu un fler pentru distracție și povestiri.

4 trăsături de personalitate ale celor născuți în august:

1. Auto-expresivi

Persoanele care au venit pe lume cu o mare influență a Leului își pot mulțumi guvernatorului lor, soarele care sporește încrederea, pentru faptul că sunt animatori și creativi înnăscuți, care au o doză considerabilă de încredere în sine atunci când vine vorba de a-și deține și împărtăși vocea. Iar cei care s-au născut sub influența Fecioarei îl au pe guvernatorul lor, mesagerul Mercur, lucrând în favoarea lor pentru a le consolida abilitățile de super-comunicare, ceea ce le alimentează adesea capacitatea de a fi scriitori, oratori și conversatori impresionanți și captivanți.

Acestea fiind spuse, persoanele care își sărbătoresc ziua de naștere în august sunt adesea creativi înnăscuți - sau cel puțin le place să-și canalizeze emoțiile și gândurile într-un fel de artă, fie că este vorba de dans, film, teatru sau de caietul lor de schițe sau jurnalul lor privat.

2. Sociabili și plini de viață

Născut într-o lună care se pretează la o gamă vastă de activități - de la vacanțe de sfârșit de vară până la reîmprospătarea garderobei de dinaintea toamnei. Întâlniri cu familia și meciuri de fotbal de la începutul sezonului - cei născuți în august sunt orientați către oameni, energici și, în general, plini de viață.

Le va fi ușor să se conecteze cu aproape oricine întâlnesc în lume și sunt, de asemenea, loiali cercului lor social de veșnicie. De asemenea, te poți baza pe o persoană născută în august pentru a oferi multe conversații captivante.

3. Capricioși și inimoși

Fiind un semn de foc pasional, asociat cu Casa a Cincea a Exprimării de Sine, Leii însoriți visează adesea cu ochii deschiși la viața lor care oglindește comedia romantică preferată. În mod similar, Fecioarele cerebrale care sunt programate să fie de folos altora pot crea fantezii detaliate pentru a le pune în practică abilitățile lor pragmatice de planificare. La rândul lor, persoanele născute în august sunt unele dintre cele mai imaginative și romantice.

Te poți baza pe ele nu doar că se vor gândi la o experiență cu adevărat magică de întâlnire romantică, ci o vor aduce pe deplin la viață într-un mod care se dovedește chiar mai bun decât viziunea lor inițială.

4. Magnifici

Indiferent dacă vrei să profiți la maximum de soarele și căldura abundentă, de invitațiile sale de a te bucura de vară sau să începi un sezon de recoltă timpuriu, este ușor să te gândești la august ca la una dintre cele mai „generoase” luni în ceea ce privește activitățile și oportunitățile pe care le oferă. Această trăsătură este înrădăcinată în personalitățile oamenilor care se nasc în a opta lună a anului.

Sunt dornici să fie alături de oamenii pe care îi iubesc și de străini, fie prin acte caritabile, fie prin donarea timpului, energiei sau a cunoștințelor lor de cercetare, fie pur și simplu oferind un umăr cald și înțelept pe care să te sprijini, potrivit parade.com.

