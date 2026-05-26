Autostrada Moldovei A7 face un pas decisiv: au fost respinse toate contestațiile pentru tronsonul Suceava – Siret

Cine construiește tronsonul Suceava – Siret al Autostrăzii Moldovei A7. Contracte de peste 3,7 miliarde lei

Autostrada Moldovei A7 continuă să avanseze într-un ritm accelerat, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins toate cele opt contestații depuse în cadrul procedurii pentru construcția tronsonului Suceava – Siret. Este vorba despre ultimele sectoare realizate la profil de drum expres din nordul Moldovei, proiect strategic atât pentru infrastructura civilă, cât și pentru mobilitatea militară la granița de nord-est a României.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a subliniat importanța accelerării procedurilor pentru respectarea calendarului de finanțare europeană.

„SAFE - 8 contestații respinse. Au fost respinse cele 8 contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și, astfel, se păstrează câștigătorul desemnat pe 7 aprilie pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei #A7, ultimul sector la nivel de DX - Drum Expres, loturile 1 și 2”, a transmis oficialul.

Cine va construi loturile Suceava – Siret

Contractele au fost atribuite asocierii FAR FOUNDATION SRL – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL, un consorțiu format din companii din România și Ucraina. Asocierea va realiza ambele loturi ale viitorului drum expres care va lega municipiul Suceava de punctul de frontieră Siret.

Primul lot, Suceava – Dărmănești, va avea o lungime de 18,6 kilometri. Cel de-al doilea lot, Dărmănești – Bălcăuți, va măsura 24,45 kilometri. În total, traseul va avea aproximativ 43 de kilometri și va fi construit integral la standard de drum expres.

„Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina) va construi ambele loturi”, a precizat Irinel Ionel Scrioșteanu.

Investiție de peste 3,7 miliarde de lei pentru nordul Moldovei

Valoarea totală a proiectului depășește 3,7 miliarde de lei fără TVA. Pentru Lotul 1, oferta câștigătoare este de 2,09 miliarde lei, în timp ce Lotul 2 are o valoare estimată la 1,63 miliarde lei.

Durata contractuală diferă pentru cele două sectoare. Lotul 1 are un termen total de 33 de luni, dintre care nouă luni sunt rezervate proiectării și 24 de luni execuției. În cazul Lotului 2, termenul este de 36 de luni, cu 12 luni pentru proiectare și doi ani pentru lucrările efective.

Proiectul este considerat unul strategic pentru regiunea Moldovei, mai ales în contextul dezvoltării infrastructurii către granița cu Ucraina și conectării rapide la rețeaua rutieră europeană.

Zeci de poduri, noduri rutiere și stații pentru mașini electrice

Viitorul drum expres va include 57 de pasaje, poduri și viaducte, ceea ce transformă proiectul într-unul dintre cele mai complexe loturi de infrastructură rutieră aflate în pregătire în România.

De asemenea, traseul va avea parcări moderne de scurtă durată, echipate cu stații pentru încărcarea vehiculelor electrice. Fiecare spațiu de servicii va dispune de câte șase puncte de încărcare.

Pe traseu vor fi amenajate și patru noduri rutiere importante, care vor asigura conexiunea cu principalele drumuri naționale din zonă. Acestea vor fi amplasate la Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuți și Siret Sud.

Potrivit oficialilor din Transporturi, noul drum expres va contribui la reducerea timpilor de deplasare, descongestionarea traficului greu din localitățile traversate și stimularea investițiilor în nordul Moldovei.

Finanțare europeană prin programul SAFE

Un element esențial al proiectului îl reprezintă sursa de finanțare. Tronsonul Suceava – Siret va fi realizat cu fonduri europene obținute prin programul SAFE – Security Action for Europe.

Programul susține dezvoltarea infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară, în contextul noilor priorități strategice ale Uniunii Europene.

„Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin cadrul Programului Security Action for Europe, finanțare aprobată de Comisia Europeană pentru infrastructură duală (civilă și militară)”, a explicat secretarul de stat.

Oficialul a mai subliniat că termenele extrem de scurte impuse de programul european au determinat accelerarea procedurilor de licitație.

„Având în vedere calendarul foarte accelerat prevăzut de programul de finanțare, procedurile de licitație se desfășoară cu termene foarte reduse, în așa fel încât semnarea contractelor să se realizeze maximum până la sfârșitul lunii mai”, a transmis Irinel Ionel Scrioșteanu.

Autostrada A7, proiect-cheie pentru dezvoltarea Moldovei

Autostrada Moldovei A7 este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Traseul va conecta sudul țării de regiunea Moldovei și va continua până în proximitatea frontierei cu Ucraina.

În ultimii ani, proiectul a devenit o prioritate strategică atât pentru dezvoltarea economică a regiunii, cât și pentru mobilitatea militară în contextul geopolitic actual.

Respingerea contestațiilor pentru tronsonul Suceava – Siret reprezintă încă un pas important pentru finalizarea unuia dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din nordul României.