Cele mai bune țări în care să te muți în 2026: unde găsești salarii mari, siguranță și un trai mai bun

Topul celor mai bune țări din lume pentru relocare în 2026. Elveția ocupă primul loc, iar Europa domină clasamentul

Tot mai mulți oameni aleg să se mute în străinătate în căutarea unui salariu mai bun, a unui nivel de trai mai ridicat sau a unui mediu mai sigur pentru familie. De la oportunități profesionale și costuri de trai mai echilibrate până la sisteme medicale performante și educație de calitate, motivele pentru relocare sunt tot mai diverse, potrivit Euronews.

Pentru cei care iau în calcul o schimbare majoră în 2026, indicele realizat de compania Remitly oferă un ghid util despre cele mai bune țări în care să te muți. Clasamentul analizează 82 de state și ia în calcul 34 de criterii importante, inclusiv costul vieții, salariile, siguranța, sistemul de sănătate, infrastructura, nivelul de fericire și oportunitățile pentru familii.

Elveția, cea mai bună țară pentru relocare în 2026

Pe primul loc în clasamentul Remitly Immigration Index 2026 se află Elveția, care a urcat o poziție față de anul trecut și a depășit Islanda.

Țara este apreciată pentru salariile foarte mari, siguranța ridicată și accesul excelent la servicii medicale. De asemenea, infrastructura modernă și comunitățile internaționale bine dezvoltate fac din Elveția una dintre cele mai atractive destinații pentru expați.

Potrivit analizei, Elveția a obținut rezultate excelente și la noile criterii introduse în evaluare, precum numărul școlilor internaționale și calitatea serviciilor energetice.

Experții Remitly susțin că țara oferă una dintre cele mai bune combinații între venituri ridicate și calitatea vieții.

Europa domină clasamentul global

Europa este continentul care domină autoritar topul celor mai bune țări pentru relocare. Pe locul al doilea se află Islanda, liderul ediției precedente.

Statul nordic este lăudat pentru siguranță, politicile dedicate familiilor și nivelul ridicat de fericire al populației. Totuși, numărul mai redus de școli internaționale a influențat ușor poziția sa în clasament.

Locul trei este ocupat de Luxemburg, considerat una dintre cele mai stabile și prospere economii europene. Salariile mari, transportul public eficient și nivelul ridicat de siguranță sunt principalele atuuri ale țării.

Australia este singurul stat din afara Europei care a intrat în top cinci, ocupând poziția a patra datorită comunităților primitoare, oportunităților economice și stilului de viață orientat spre activități în aer liber.

Germania completează topul cinci și rămâne una dintre cele mai solide opțiuni pentru cei care vor să construiască o carieră în cea mai mare economie europeană. Protecția angajaților și perspectivele profesionale pe termen lung au contribuit decisiv la poziționarea țării.

Top 10 cele mai bune țări pentru relocare în 2026

Clasamentul complet al celor mai atractive state pentru imigrare arată astfel:

Elveția Islanda Luxemburg Australia Germania Irlanda Statele Unite Danemarca Norvegia Spania

Spania, cea mai bună alegere pentru familii

Remitly a analizat separat și cele mai bune țări pentru familiile care doresc să se mute în străinătate. În această categorie au fost luate în calcul criterii precum sistemul educațional, concediile pentru părinți, costurile pentru îngrijirea copiilor și numărul școlilor internaționale.

Spania a ocupat primul loc și este considerată una dintre cele mai atractive destinații pentru familii datorită infrastructurii sociale puternice și calității ridicate a vieții.

Potrivit reprezentanților Remitly, combinația dintre accesibilitate, siguranță și sprijinul oferit familiilor transformă Spania într-o alegere tot mai populară pentru cei care vor să înceapă o nouă viață în străinătate.

În top 10 al celor mai bune țări pentru familii au mai intrat China, Statele Unite, Sri Lanka, Emiratele Arabe Unite și Australia.

Din Europa, doar Marea Britanie, Islanda și Croația au mai reușit să intre în această categorie.

Țările cu cel mai bun echilibru între venituri și costul vieții

Indicele Remitly a analizat și raportul dintre salarii și cheltuielile de trai, luând în calcul puterea de cumpărare, costurile ipotecare, nivelul chiriilor și prețurile pentru restaurante.

Arabia Saudită s-a clasat pe primul loc la acest capitol, datorită salariilor ridicate și costurilor mai mici pentru locuințe.

În Europa, Norvegia a avut cea mai bună performanță în ceea ce privește echilibrul dintre venituri și costul vieții, ocupând locul patru la nivel mondial. Danemarca și Luxemburg au fost, de asemenea, printre cele mai bine clasate state europene.

Irlanda completează lista destinațiilor care oferă un nivel ridicat de trai raportat la venituri.

Tot mai mulți oameni caută o viață mai bună în afara țării

Clasamentul Remitly confirmă tendința globală de creștere a relocărilor internaționale. Oamenii nu mai caută doar salarii mai mari, ci și siguranță, servicii medicale performante, educație bună pentru copii și un echilibru mai sănătos între viața profesională și cea personală.

Europa continuă să fie principala destinație pentru expați, iar state precum Elveția, Islanda și Luxemburg demonstrează că stabilitatea economică și calitatea vieții rămân criteriile esențiale atunci când vine vorba despre alegerea unei noi țări în care să trăiești.