x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu la un tren de călători în Maramureș: Pasagerii s-au salvat la timp

Incendiu la un tren de călători în Maramureș: Pasagerii s-au salvat la timp

de Redacția Jurnalul    |    26 Mai 2026   •   20:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Incendiu la un tren de călători în Maramureș: Pasagerii s-au salvat la timp
Locomotivă CFR mistuită de flăcări în Maramureș

Un incendiu a izbucnit marți la locomotiva unui tren de călători care circula pe relația Baia Mare – București Nord, în localitatea Ulmeni din județul Maramureș, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Incidentul s-a produs pe podul peste râul Someș, de pe Magistrala 400. Trenul era format din locomotivă și șase vagoane, în care se aflau aproximativ 120 de pasageri.

Toți călătorii au fost evacuați în siguranță, iar din primele informații nu au fost înregistrate victime. Autoritățile au intervenit rapid, iar incendiul a fost lichidat.

În urma incidentului, circulația feroviară a fost oprită în ambele direcții pe Magistrala 400. Reprezentanții INFOTRAFIC estimează că traficul feroviar va fi reluat în condiții normale după ora 19:00.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de autorități.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu locomotiva maramures
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri