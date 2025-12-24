Avertisment CFA România: Euro mai scump în 2026, inflația persistă, deficitul bugetar se adâncește

Indicatorul de încredere economică realizat de CFA România arată că semnele anului care vine nu sunt tocmai bune. Astfel, creșterea economică va fi sub 1%, cursul de schimb va fluctua între 5,088 lei și 5,204 lei, inflația va continua să rămână ridicată, iar datoria publică va depăși 61% din PIB.

“Conform anticipațiilor participanților la sondajul CFA România, ieșirea din situația de stagflație va fi lentă. Astfel, economia României va continua să evolueze sub potențial, rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, iar, în același timp, deși procesul dezinflaționist se va relua în 2026, acesta va fi lent, iar rata inflației va rămâne ridicată în anul următor”, precizează Adrian Codirlașu, Președinte al Asociației CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut cu 6,8 puncte în luna noiembrie. Cele două componente ale sale au înregistrat cresteri semnificative. Astfel, componenta de anticipații a crescut cu 5,1 puncte, până la valoarea de 34,2, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 10,1 puncte (în special pe seama componentei de angajare curentă), până la valoarea de 42,4.

Curs euro/leu 2026

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 77% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1313 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1733 lei pentru un euro.

Inflaţie

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (decembrie 2026) a scăzut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,13%, iar 77% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

Preţul locuinţelor

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 55% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 50% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 46% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetar

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a înregistrat valoarea medie a anticipațiilor de 8,4% din PIB. Pentru anul 2026, defictul bugetar anticipat este de 6,7%.

Creșterea economică

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează la valoarea medie de 0,8%. Pentru anul 2026 economia este anticipată să crească cu 0,9%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 61% în următoarele 12 luni.

Aproximativ 96% dintre participanți anticipează menținerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investițiilor.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociația CFA România este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute, și are misiunea de a promova interesele specialiștilor în investiții și de a menține standarde ridicate de integritate și excelență profesională.