Baia Mare a intrat oficial în Eurocities, una dintre cele mai influente rețele urbane din Europa

Baia Mare devine, astfel, al treilea municipiu din România care face parte din această comunitate, după Timișoara și Cluj-Napoca, o rețea care reunește peste 200 de orașe de pe întregul continent și care reprezintă interesele a mai bine de 150 de milioane de cetățeni, potrivit unei postări pe Facebok a primăriei.

„Este o victorie pentru Baia Mare. Una muncită, care nu aduce rezultate peste noapte, dar care ne oferă posibilitatea să facem mai mult decât să atragem fonduri nerambursabile. Ne oferă vizibilitate. Ne permite să fim parte a vocii celor care contează în Europa, în același timp să colaborăm direct în proiecte, forumuri și grupuri de lucru cu experți din orașe precum: Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milano, Rotterdam, Kiev, Bordeaux, Budapesta etc. Spun victorie muncită pentru că primii pași în această direcție i-am făcut încă din luna mai a anului trecut, odată cu discuțiile purtate cu domnul Andre Sobczak, secretarul general al Eurocities, căruia îi mulțumesc atât pentru sprijinul acordat în clarificarea procedurilor de aderare, cât și pentru deschiderea de a integra Baia Mare în această comunitate”, a transmis Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Municipiul Baia Mare a fost acceptat ca membru cu drepturi depline în cadrul a două forumuri strategice ale rețelei Eurocities: Forumul Cultural și Forumul Digital, domenii care reflectă direcțiile de dezvoltare asumate de administrația locală și potențialul orașului în materie de inovare, creativitate și transformare urbană. Profilul Municipiului Baia Mare este disponibil deja pe platforma Eurocities.