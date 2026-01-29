BNR anunță schimbări majore: Ce se va întâmpla cu bancnotele în următorii ani?

Pe bancnote se află două semnături, cea a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, și a casierului general, Ion Nițu. Acesta din urmă se pensionează, după 27 de ani la conducerea Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie.

Cum se schimbă bancnotele

Astfel că de la 1 februarie 2026, Mugur Tolici va prelua funcția de director al unității. Acesta are 56 de ani și conduce în prezent Direcția de resurse umane a BNR. El va semna noile bancnote emise de banca centrală.

"Preluarea conducerii Direcției emisiune, tezaur și casierie reprezintă o responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism și respect, așa cum mi-am îndeplinit toate rolurile profesionale în cei peste 30 de ani de activitate în Banca Națională", a declarat Mugur Tolici.

Semnăturile de pe bancnote reprezină un element cheie de securitate al designului oficial monetar.

Ce se va întâmpla cu bancnotele aflate în circulație

Bancnotele existente în circulație rămân valabile, iar cele noi vor intra treptat pe piață, pe măsură ce banii vechi se vor uza, și vor fi retrași. Tranziția se va face astfel natural.

Masa monetară aflată în circulație este estimată la circa 70 de miliarde de lei și va fi înlocuită complet într-un interval de 3 până la 7 ani.

cele uzate sunt retrase – un ciclu natural care înlocuiește masa monetară de 60-70 miliarde lei în 3-7 ani. Tolici, veteran BNR cu peste 30 de ani experiență, declară: „Preluarea conducerii reprezintă o responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism și respect”.

Cine este noul casier general al BNR

Absolvent ASE (Finanțe-Bănci, 1993) și doctor în economie (2010), Mugur Tolici a ocupat mai multe funcții cheie: director politică monetară (1998-1999), consilier viceguvernator BNR Cristian Popa (2000-2004), șef cabinet guvernator BNR Mugur Isărescu (2004-2008), reprezentant FMI (2018-2019) și director resurse umane din 2009, potrivit observatornews.ro.