Dan Suciu (BNR) analizează riscurile de depreciere după căderea Guvernului Bolojan

Dan Suciu nu a exclus, la întrebările jurnaliștilor privind o estimare a evoluției cursului de joi, că leul ar putea să se deprecieze în continuare în fața monedei europene, după mai multe zile consecutive în care a fost depășit recordul istoric anterior.

„Ne putem aștepta la creșteri suplimentare. E o situație tensionată, în care ne putem aștepta și la creșteri semnificative în perioada imediat următoare. Până nu se lămuresc lucrurile din punct de vedere politic și financiar ne putem aștepta la asemenea evoluții”, a declarat Dan Suciu, joi, în jurul prânzului, înainte de ora 13:00, când se anunță cursul oficial.

Euro a atins miercuri, 6 mai 2026, un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,2688 lei/euro, cu 5,08 bani peste precedentul record, de 5,2180 lei/euro, stabilit marți, 5 mai.

Deprecierea vine după mai multe ședințe consecutive de presiune pe leu. Luni, 4 mai, euro fusese cotat la 5,1998 lei, iar pe 30 aprilie cursul ajunsese la 5,1417 lei/euro, nivel considerat atunci un record istoric.

Deprecierea leului are loc într-un context de presiune pe piața valutară, amplificat de incertitudinile politice interne. Marți, în ziua moțiunii de cenzură, euro trecuse pe piața interbancară de pragul de 5,23 lei, iar miercuri, înaintea publicării cursului oficial, cotațiile au urcat peste 5,27 lei/euro pe piața interbancară.

