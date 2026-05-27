Scandal uriaș între Primăria Capitalei și RAR: Ciprian Ciucu acuză instituția de șantaj financiar

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a adresat critici la adresa Registrului Auto Român (RAR), pe care îl numește „una dintre cele mai corupte instituții din România”, după ce instituția i-ar fi cerut peste 66.000 de lei pentru o statistică privind numărul de mașini, în funcție de normă de poluare.

Edilul a făcut declarațiile într-o postare pe Facebook, unde a explicat că a solicitat RAR aceste informații, care sunt necesare pentru decizii administrative cu impact asupra populației.

Date statistice, contra cost

Potrivit lui Ciprian Ciucu, instituția i-a transmis că datele pot fi furnizate doar contra sumei de 66.232 de lei, cu TVA inclus.

„«Ce bine e când instituțiile statului comunică și împărtășesc date pe subiecte importante, ca să fundamentăm decizii cu impact asupra a milioane de oameni.» Asta mi-ar fi plăcut să spun după ce am solicitat RAR să ne dea STATISTIC numărul de mașini pe fiecare normă de poluare. În schimb, putem intra în posesia datelor pentru suma de 66.232 lei, TVA inclus. Mișto, nu?”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Acesta a continuat seria acuzațiilor la adresa RAR, susținând că situația arată cât de grave sunt probleme în ceea ce privește funcționarea instituției.

„Asta din partea uneia dintre cele mai corupte instituții din România: vedem în fiecare zi în trafic masini care scot fum gros de eșapament, ce ne omoară cu zile, în timp ce întodeauna «au rar-ul»”, a mai transmis acesta.

(sursa: Mediafax)