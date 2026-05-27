O elevă de clasa a V-a a emoționat România în fața ministrului Educației: „Am primit 27 de cărți de citit și n-am înțeles niciuna. Suntem la zero.” Discursul dur al elevei a devenit viral

Discursul unei eleve de 11 ani a ridicat sala în picioare: „Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim”

O elevă de clasa a V-a a reușit să emoționeze întreaga sală la o dezbatere organizată în Parlamentul României despre sănătatea mintală a copiilor și tinerilor. În fața ministrului Educației, Mihai Dimian, a profesorilor și reprezentanților din sistemul educațional, Ilinca, o fetiță de doar 11 ani, a vorbit deschis despre anxietatea, presiunea și epuizarea pe care le simt elevii în fiecare zi la școală, potrivit Edupedu.

Discursul său a devenit rapid viral în mediul online, mai ales după ce imaginile din transmisiunea live au surprins faptul că ministrul Educației privea perioade lungi în telefon în timpul intervențiilor elevilor. Momentul a fost remarcat chiar în timpul discursului Ilincăi, care a vorbit cu lacrimi în ochi despre experiențele trăite de copii în școli și despre lipsa de sprijin pe care o simt atât din partea profesorilor, cât și a părinților.

„Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”

Ilinca și-a început discursul cu un mesaj direct adresat ministrului Educației și autorităților din sistemul de învățământ.

„Bună ziua, eu sunt Ilinca. Sunt elevă de clasa a V-a și mulțumesc pentru că sunt aici. Aș vrea să încep spre a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta.”

Eleva a continuat vorbind despre interdicțiile și regulile impuse elevilor, fără ca aceștia să primească explicații sau sprijin real pentru a înțelege efectele tehnologiei sau ale noilor instrumente digitale.

„Ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm, de fapt, efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună dacă tu nu-mi explici de ce?”

Mesajul ei a stârnit reacții puternice în sală, mai ales că problema folosirii telefoanelor și a inteligenței artificiale în școli a devenit una dintre cele mai dezbătute teme din educația românească.

Elevii spun că se simt judecați permanent la școală și acasă

În continuarea discursului, Ilinca a vorbit despre presiunea psihologică pe care elevii o resimt zilnic și despre sentimentul că sunt evaluați și criticați în permanență.

„Și de ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? E foarte simplu: pentru că colegii îi judecă în permanență. Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție.”

Fetița a descris un sistem educațional în care elevii sunt copleșiți de teste, teme și așteptări imposibil de gestionat pentru mulți copii.

„Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste în spate, necorectate și neaduse.”

Ilinca a explicat că mulți copii merg la școală cu teamă și anxietate, convinși că vor fi criticați sau judecați pentru orice greșeală.

„Știu că nu pot să se trezească dimineață fără să se gândească că vor ajunge la școală unde cineva o să-l judece. Știu în permanență că cineva în spate îi spune că nu este ok ce face.”

„Suntem la zero”. Mesajul care a impresionat întreaga sală

Unul dintre cele mai emoționante momente ale discursului a fost acela în care Ilinca a vorbit despre epuizarea emoțională pe care o simt elevii.

„Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău. Suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce.”

Cuvintele sale au fost urmate de aplauze puternice în sală, iar eleva a izbucnit în lacrimi la finalul intervenției.

Moderatorul dezbaterii i-a atras atenția ministrului Mihai Dimian asupra impactului pe care discursul îl avea în sală și a descris intervenția drept „un discurs foarte puternic”. Ulterior, Ilinca a fost invitată să ia loc la masa oficială a dezbaterii, între moderator și ministrul Educației.

Imaginile surprinse în transmisiunea live au continuat însă să îl arate pe ministrul Educației privind telefonul mobil chiar și după momentul emoționant al elevei.

„Am o profesoară de română care mi-a dat 27 de cărți de citit”

Un alt fragment care a atras atenția publicului a fost cel în care Ilinca a vorbit despre volumul mare de muncă și despre lipsa de sens pe care o simt mulți copii în raport cu școala.

„Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa.”

Eleva a explicat că își dorește o școală bazată mai mult pe proiecte, creativitate și învățare practică, nu doar pe memorare și testare continuă.

„Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merită această atenție și că sunt zero.”

Mesajul său a fost distribuit masiv pe rețelele sociale, unde mulți părinți, profesori și elevi au spus că se regăsesc în ceea ce a povestit Ilinca.

Dezbaterea despre sănătatea mintală a elevilor a scos la iveală probleme grave din sistem

Evenimentul organizat la Senat a avut ca temă sănătatea mintală a copiilor și tinerilor în educație. La discuții au participat elevi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și oficiali din domeniul educației.

Tema centrală a dezbaterii a fost presiunea tot mai mare resimțită de copii în școli, relația tensionată dintre elevi și profesori, dar și lipsa sprijinului emoțional pentru elevi.

Mai mulți tineri au vorbit despre anxietate, suprasolicitare și sentimentul că nu sunt ascultați de adulți sau de instituțiile care ar trebui să îi sprijine.

Discursul Ilincăi a devenit simbolul acestor probleme și a readus în atenție discuțiile despre reforma educației, cantitatea mare de teme, sănătatea emoțională a copiilor și modul în care tehnologia este gestionată în școli.

Ministrul Educației nu a răspuns discursului elevei

După intervenția emoționantă a Ilincăi, ministrul Educației, Mihai Dimian, nu a avut o reacție publică și nu a intervenit pentru a răspunde problemelor ridicate de elevă.

Absența unei reacții imediate a fost remarcată de cei prezenți și de numeroși utilizatori din online, mai ales în contextul imaginilor care îl arătau pe ministru atent la telefon în timpul discursurilor elevilor.

Momentul a generat dezbateri intense pe rețelele sociale despre relația dintre autorități și elevi, dar și despre modul în care vocea copiilor este ascultată în sistemul educațional românesc.

Discursul Ilincăi continuă să fie distribuit masiv pe internet și este considerat de mulți unul dintre cele mai sincere și puternice mesaje rostite de un elev despre realitatea din școlile din România.