Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU de vânt puternic. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 27-05-2026 ora 19:20 până la : 27-05-2026 ora 20:00

In zona : Județul Bacău: Podu Turcului, Răchitoasa, Stănișești, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Parincea, Dealu Morii, Găiceana, Huruiești, Vultureni, Oncești;

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Banca, Berezeni, Puiești, Vinderei, Vetrișoaia, Roșiești, Iana, Perieni, Epureni, Albești, Grivița, Costești, Mălușteni, Bogdănești, Dimitrie Cantemir, Pogana, Ivești, Gherghești, Șuletea, Băcani, Vutcani, Coroiești, Găgești, Viișoara, Dodești, Fruntișeni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;

Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…80 km/h



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 27-05-2026 ora 18:47 până la : 27-05-2026 ora 19:30

In zona : Județul Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Parincea, Ungureni, Plopana, Traian, Lipova, Filipeni, Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului;

Județul Neamţ: Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni;

Județul Iaşi: Ciortești, Cozmești, Gorban, Dolhești;

Județul Vaslui: Vaslui, Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Puiești, Pădureni, Codăești, Drânceni, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Lipovăț, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Băcești, Roșiești, Dumești, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Bunești-Averești, Oșești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Pușcași, Miclești, Gherghești, Negrești, Delești, Tătărăni, Deleni, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Arsura, Rafaila, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;

Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…80 km/h



COD : GALBEN



Valabil de la : 27-05-2026 ora 18:35 până la : 27-05-2026 ora 19:30

In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Scoarța, Dănești, Albeni, Bălănești, Jupânești, Turcinești, Săcelu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 27-05-2026 ora 17:55 până la : 27-05-2026 ora 18:45

In zona : Județul Botoşani: Flămânzi, Vorona, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Cristești, Copălău, Călărași, Hlipiceni, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Santa Mare, Durnești, Blândești, Românești, Răușeni;

Județul Neamţ: Stănița, Boghicea;

Județul Iaşi: Iași, Târgu Frumos, Hârlău, Tomești, Holboca, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Cotnari, Țibănești, Scobinți, Miroslava, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Popricani, Voinești, Șipote, Erbiceni, Costuleni, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dagâța, Vlădeni, Ciortești, Dumești, Ion Neculce, Comarna, Mironeasa, Sinești, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Todirești, Mogoșești, Focuri, Schitu Duca, Sirețel, Popești, Lungani, Scânteia, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Brăești, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Gropnița, Plugari, Horlești, Coarnele Caprei, Bârnova, Golăiești, Grajduri, Movileni, Balș, Șcheia, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Românești, Ipatele, Fântânele, Grozești, Costești, Mădârjac, Roșcani, Cucuteni;

Județul Vaslui: Tăcuta;

Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…80 km/h