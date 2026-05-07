Bursa de la București confirmă trendul ascendent la mijlocul săptămânii

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 2,12%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 2,08%.



Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 2,16%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a crescut cu 2,05%.



Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o apreciere de 2,39%, iar BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 2,47%.



Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Biofarm (+14,98%), Premier Energy PLC (+8,27%) şi Romcab (+6,62%).



Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Comelf (-4,21%), Transilvania Investments Alliance (-2,26%) şi Societate Energetică Electrica (-2,01%). AGERPRES