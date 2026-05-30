x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Italia trimite 100 de membri ai Forțelor Aeriene Italiene în România după incidentul de la Galați

Italia trimite 100 de membri ai Forțelor Aeriene Italiene în România după incidentul de la Galați

de Redacția Jurnalul    |    30 Mai 2026   •   13:43
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Italia trimite 100 de membri ai Forțelor Aeriene Italiene în România după incidentul de la Galați
Hepta/NATO își întărește apărarea în nord-estul Europei. Reuters dezvăluie noul plan militar

Italia va trimite 100 de membri ai Forțelor Aeriene Italiene în România după incidentul de la Galați. Informația care nu este confirmată de oficialii de la Roma a fost oferită de surse citate de jurnaliștii italieni de la Repubblica.

Italienii pregătesc o misiune militară în România, potrivit surselor citate de Repubblica. Se pare că misiunea era programată, dar termenul va fi decalat, având în vedere situația creată de atacul cu drona de la Galați.

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni a condamnat ferm incidentul în care a fost implicată drona rușilor.

Ca urmare, Ministerul Apărării din Italia a început să pregătească misiunea în România. Militarii vor pleca spre România peste două săptămâni, pe 15 iunie, iar misiunea va ține cel puțin o lună.

Sursele mai spun că operațiunea va implica puțin sub o sută de membri ai Forțelor Aeriene Italiene, care vor merge în România însoțiți de mai multe avioane de vânătoare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: italia Forțele Aeriene Italiene romania
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri