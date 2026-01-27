Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai, unul dintre cele mai importante târguri alimentare din lume

Prezența la acest târg internațional marchează un pas strategic în consolidarea poziționării externe a companiei, reflectând maturizarea modelului de business Carmistin într-un context global extrem de competitiv.

„Participarea la Gulfood vine într-un moment-cheie pentru Carmistin The Food Company, odată cu consolidarea poziției pe piața locală și extinderea direcțiilor de dezvoltare internațională. Prezența noastră la Dubai este o oportunitate de a duce mai departe un model de business românesc, construit pe calitate, siguranță alimentară și responsabilitate, principii care ne definesc parcursul din ultimii ani. În același timp, ne dorim ca, la Dubai, să creăm premisele unor viitoare parteneriate solide și să promovăm produsele Carmistin într-un context internațional de înalt nivel”, a declarat Justin Paraschiv, președinte și fondator Carmistin The Food Company.

Regiunea Orientului Mijlociu reprezintă un pilon important al planului de expansiune al Grupului Carmistin, susținut de câțiva factori-cheie, precum creșterea accelerată a consumului de proteină animală, cererea ridicată pentru produse de încredere, certificate și trasabile, poziționarea regiunii ca hub de reexport către Asia și Africa și deschiderea către parteneriate pe termen lung cu furnizori europeni de încredere. Participarea la Gulfood oferă echipei Carmistin prezente la Dubai acces direct la industria alimentară globală, facilitând dialogul comercial și validarea ofertei Carmistin în piețe cu potențial ridicat.

Despre Carmistin The Food Company

În urma investițiilor realizate în ultimii ani în construcția de ferme și facilități moderne de producție, Carmistin The Food Company, cu principal brand La Provincia pe piața locală, a devenit, pe parcursul anului 2025, lider în sectorul avicol din România, cu o capacitate anuală de producție de peste 120.000 tone carne de pasăre. Totodată, compania a devenit lider în producția de furaje, cu o capacitate anuală de producție de peste 735.000 tone, inclusiv furaje BIO.

Grupul Carmistin reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, creșterea porcilor și bovinelor și în producția de cereale. Cu o experiență de peste două decenii în agribusiness, Carmistin a dezvoltat un model complet integrat pe întreg lanțul de producție alimentară, care asigură un control riguros al costurilor și standarde ridicate de calitate a alimentelor. Companie cu capital 100% românesc, Carmistin The Food Company își propune să devină, în următorii ani, unul dintre liderii europeni în producția de alimente.

Despre Gulfood Dubai

În contextul anului 2026, marcat de creșterea tarifelor transfrontaliere, restricții de aprovizionare și reglementări în continuă evoluție privind securitatea alimentară, companiile sunt nevoite să își adapteze strategiile de dezvoltare. Gulfood 2026 surprinde cel mai fidel această reconfigurare a industriei, devenind un punct de referință pentru producătorii care își propun să devină competitivi la nivel global. Gulfood reunește 8.500 expozanți din 195 țări participante, cu o ofertă de peste 1,5 milioane produse, prezentate în 12 sectoare ale industriei alimentare.