Conducta Tuzla-Podișor care va aduce gazele din Marea Neagră se conectează la gazoductul Transbalcanic în septembrie

Conducta Tuzla-Podișor, prin care vor începe să curgă, începând cu 2027, gazele din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, urmează să fie legată și la conductele din gazoductul transbalcanic, Isaccea-Negru Vodă, care traversează Dobrogea, între Bulgaria și Ucraina.

Ioan Sterian, directorul general al Transgaz, spune că această conexiune va fi finalizată până la finalul lunii, în condițiile în care conducta Tuzla-Podișor este finalizată și este acum în teste, potrivit e-nergia.ro. “Deocamdată o cuplăm la T1 (prima din cele trei conducte ale coridorului transbalcanic – n.red.), dar o putem conecta și la T2 și la T3”, a declarat Sterian.

Șeful Transgaz spune că această conexiune va fi folosită pentru a se aduce gaze în România, înainte de debutul exploatării gazelor din Neptun Deep, care vor aduce la țărm gazele din zăcământul de 100 de miliarde de metri cubi din Marea Neagră.

“Sperăm să terminăm recepția lucrării până la sfârșitul lui septembrie și să introducem gaze pe conductă, să dăm drumul la tot ce vine din sud, prin coridorul transbalcanic, gaze din Azerbaidjan, din terminalele de LNG din Grecia, din Turcia, etc. Să curgă aceste gaze timp de doi ani – doi ani și jumătate, până vin gazele din Marea Neagră”, ne-a explicat Sterian.

Șeful Transgaz mai spune că, astfel, folosind noua conductă, compania va putea lucra la reabilitarea actualului sistem de conducte care alimentează zona Bucureștiului și sudul Moldovei

„Va intra în reparație capitală și în reclasificare conducta de la Isaccea la Șendreni, Butimanu, inelul Bucureștiului, ca să putem să mărim și presiunea de operare, să avem mai multe variante de preluare a gazelor. Conducta e veche de 40 de ani, avem acum fereastra aceasta”, a mai spus Sterian.

Cel mai proabil, interconexiunea dintre conducta Tuzla-Podișor și gazoductul transbalcanic va putea fi folosită, din 2027, și pentru potențiale livrări de gaze din Marea Neagră atât spre nord (Moldova, Ucraina), cât și spre sud, în sistem de reverse-flow, spre Bulgaria, în funcție de condițiile de piață de la acea vreme.

Conducta Tulza-Podișor are 308 kilometri lungime și traversează trei județe: Constanța, Călărași și Giurgiu și 42 de localități.